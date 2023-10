Beim Barte des Soldaten!

Landauf und landab schallt es laut und zeternd: das Wehklagen über den Fachkräftemangel, das Lamentieren über unbesetzte Ausbildungsplätze. Auch und gerade beim Polizeidienst. Im nordrhein-westfälischen Aachen scheint man aber ausreichend Polizeianwärter zu haben. Anders lässt sich kaum erklären, warum sich das Bundesland weigerte, einen jungen Mann zur Ausbildung im Polizeivollzugsdienst zuzulassen.

Einziger Grund für die Zurückweisung: Eine Schlangenkopf-Tätowierung auf dem Unterarm. Offensichtlich haben die Entscheidungsträger Angst vor in die Haut geritzten Reptilien. Doch diese Art von Phobie war den Richtern am Verwaltungsgericht Aachen dann doch zu dünn. Nun muss erneut über die Bewerbung entschieden werden. Man kann dem Ausbildungswilligen nur wünschen, dass er keine auffällig Frisur oder ungewöhnlichen Bartwuchs aufweist, um ihn nochmal an seiner Lehre zu hindern.

Der junge Mann kann jedenfalls von Glück sagen, dass er sich nicht bei der Bundeswehr beworben hat. Denn dort gilt nach einem Urteil von 2019 bis heute der sogenannte Haar- und Barterlass. Darin steht geschrieben, dass Männer ihre Haar kurz geschnitten haben müssen. Das Haar sei so zu tragen, dass Ohren und Augen nicht bedeckt sind. Damit sind also auch Ohrenbärte oder Augenbrauen, die über die Augen hinab wuchern, ausgeschlossen. Frauen ist immerhin ein Pferdeschwanz gestattet. (nyf)