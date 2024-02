Selbst als leidenschaftlicher Fußgänger kommt man um das Thema Bahn nicht herum. Denn auch wenn so mache Bahnverbindung aufgrund der Unzulänglichkeiten des Staatskonzerns per Pedes schneller bewältigt ist als per Zuges, ist sie für weitere Strecken eigentlich prädestiniert. Doch selbst wenn die Bahn einmal mit vorbildlicher Pünktlichkeit glänzt, kann es trotzdem zu unerfreulichen Begebenheiten kommen, wie die dpa berichtet. Der Agentur zufolge hat ein 26 Jahre alter Bahnreisender in einer Regionalbahn bei Aachen den Notrufknopf gedrückt. Und zwar, weil er auf der Bord-Toilette kein Klopapier vorgefunden habe. Außerdem bemängelte er, dass ihm die Hygiene der Toilette missfällt. Als Beamte der Bundespolizei den Herrn im Zugabteil zur Rede stellten, gab dieser unumwunden zu, das Drücken der Notruftaste als angemessene Reaktion auf die Unannehmlichkeiten im Zug zu bergreifen.

Wobei das wiederum die Polizisten nicht begreifen wollten und ihn wegen des Missbrauchs von Notrufen anzeigten. Während sich der eine schon in einer Notlage wähnt, wenn ihm in abgeschiedenen Landstrichen ohne Kioske die Zigaretten ausgehen, sieht der andere selbst dann noch keinen dringenden Handlungsbedarf, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht, solange noch ein Nasenloch frei ist. Not, so sagt man, macht erfinderisch. Wegen der Notdurft den Notruf zu rufen - darauf muss man zugegebenermaßen erst mal kommen. (nyf)