Bei der damals als Sensation gefeierten Einführung des Fernsprechapparats konnte niemand ahnen, dass heute, mehr als 100 Jahre später, das Telefon seine vormals enorme Bedeutung verloren hat. Seit sich digitale Nachrichtendienste wie „WhatsApp“ durchsetzen, nimmt der Mensch ein klingelndes Telefon wenn nicht als akustischen Hausfriedensbruch, so doch wenigstens als bimmelnde Aufdringlichkeit wahr. Denn die klingelnde Aufforderung, sofort mit jemandem sprechen zu müssen, von dem man nicht mal weiß, wer es ist, wird als übergriffig empfunden. So ähnlich wie ein ungebetener Besuch der Schwiegerleute, die meist ungelegen kommen, obwohl sie sprichwörtlich gerade noch gefehlt haben.

Womöglich hängt der Niedergang des Telefonierens auch damit zusammen, dass es in Zeiten der Flatrate-Tarife wenig kostet. Früher musste man das Gesprochene wegen der hohen Gebühren auf die Goldwaage legen und versuchen, das zu Sagende in einer Sprachminute zu komprimieren. Ausschweifungen und Ausschmückungen - ja gar Geplapper - war zu teuer. Ferngespräche, womöglich ins Ausland, wurden dadurch vermieden, indem man geduldig wartete, bis das Gegenüber anruft. War das nicht der Fall, erledigte sich die Sache mit den ins Land ziehenden Monaten von alleine. Was wiederum zeigt, dass Probleme, wenn sie nur lange genug nicht besprochen werden, manchmal aufhören, Probleme zu sein. (nyf)