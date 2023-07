Barfußlaufen: Urlaub für die Füße

iermal umrundet jeder von uns zu Fuß den Erdball in seinem Leben, statistisch zumindest. Bei rund 10.000 Schritten am Tag — und die kommen schnell zusammen, sagen Mediziner — sind das atemberaubende drei Millionen Schritte im Jahr oder eben rund 160.000 Kilometer im ganzen Leben. Umso verwunderlicher ist es, dass viele Menschen ihren Füßen nur wenig Beachtung schenken. Das kann sich im Alter bitter rächen, warnen Experten. „Im Seniorenalter leidet bald jeder Zweite an Spreizfüßen“, weiß der Züricher Arzt Christian Larsen.

Schätzungsweise drei Viertel aller Erwachsenen haben Fußbeschwerden oder Fehlstellungen der Füße, wie auch Thomas Schneider, leitender Orthopäde der Gelenkklinik in Gundelfingen beobachtet. Häufigste Ursache sei das falsche Schuhwerk, das auch Rücken– und Körperhaltung beeinträchtigen kann.

Der Spreizfuß, also die Verbreiterung des Fußvorderteils, ist nur eines von vielen schmerzhaften Fußproblemen, die man sich durchaus ersparen könnte, wenn man nur früh genug und besser auf seine Fußgesundheit achten würde. Vor allem Frauen leiden unter dem sogenannten Hallux valgus, wie Mediziner eine Fehlstellung der Großzehe auch nennen.

Das hat durchaus seine Gründe, die manchmal auch in erblicher Vorbelastung liegen. In vielen Fällen ist aber das Tragen hoher Absätze die Ursache. In High Heels rutscht der Fuß nämlich nach vorne in die Spitze hinein. Dort werden dann die Zehen ordentlich eingequetscht, ja sogar der große Zeh wird so aus seiner natürlichen Lage heraus zur Seite gedrückt. Das Körpergewicht muss nun vor allem vom Vorfußquergewölbe und den Zehen getragen werden. Auf Dauer brechen die Fußgewölbe unter dieser Last im wahrsten Sinne des Worte zusammen, sie werden flachgedrückt, senken sich ab und spreizen sich dabei. Schmerzen, nicht nur in den Füßen, sondern auch in den Waden, Knien, Hüften, ja sogar Rücken– und Kopfschmerzen können die Folge sein.

„Hornhaut am Ballen, breiter werdende Vorfüße und diskrete Zehenverformungen sind typische Alarmzeichen des beginnenden Spreizfußes“, warnt Larsen. Schuld sind hier allerdings nicht nur die Schuhe, haben Wissenschaftler herausgefunden, auch Übergewicht spielt eine Rolle. Gegensteuern lässt sich vor allem mit dem richtigen Schuhwerk, mit Einlagen, Massagen oder im Notfall sogar mit einer Operation. Wer also Schmerzen hat oder sogar schon die ersten Anzeichen von Fußproblemen bei sich feststellt, sollte möglichst früh den Arzt aufsuchen, denn es gilt: je eher, desto besser.

Die Experten haben aber auch noch einen Geheimtipp auf Lager: Barfußlaufen. Gerade im Urlaub bietet es sich ja nun wirklich an, am Strand, auf der sonnigen Bergwiese oder aber auch nur zu Hause auf dem Teppich die Schuhe einfach mal auszuziehen. Das trainiert die Füße und kann sogar schon vorhandene Schmerzen lindern, denn bei jedem einzelnen Schritt muss sich der gesamte Fuß im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf den Untergrund neu einstellen.

So werden alle 28 Knochen im Fuß, sämtliche Muskeln, Sehnen und Bänder immer wieder aufs Neue der Bodenbeschaffenheit angepasst. Geht man barfuß, lösen sich zudem Blockaden der Wirbelgelenke und Bandscheiben–Beschwerden auf, erklärt Orthopäde Schneider. Außerdem wirken Unebenheiten wie Kiesel oder Schlamm auf die Fußreflexzonen ein, das sei gut für die Organe. Und wer mit nackten Füßen auf verschiedenen Untergründen läuft, trainiert zudem sein Gleichgewicht.

Doch die meisten Füße sind nicht an das Barfußgehen gewöhnt. Sie kennen eher den behüteten Zustand in festen Schuhen. Um sie also nicht zu überfordern, sollte man anfangs erst mal über nur kurze Strecken und maximal eine Stunde am Tag barfuß gehen. In der in der „Übergangszeit“ empfiehlt der Orthopäde spezielle Laufeinlagen, die die noch untrainierten Gelenke unterstützen: „Sie helfen dem Fuß, die Wahrnehmung ungedämpften Laufens wieder zu erlernen.“

Selbst trainierten Barfuß-Läufern rät Schneider übrigens zur Vorsicht bei einer längeren Strecke auf harten Böden wie Asphalt und Zement sowie Schotterwegen. Denn dort droht Verletzungsgefahr. Wer sich am Strand oder im Watt vor scharfkantigen Muscheln fürchtet oder Dornen und Insektenstiche auf der Sommerwiese fürchtet, sollte sich sogenannte Barfußschuhe einmal genauer anschauen. Diese schützen die Füße, vor allem die Sohlen, ohne aber deren Beweglichkeit, Anpassungs– und Abrollfähigkeit so stark einzuschränken, wie normale Schuhe das im Allgemeinen tun. Vor allem Menschen mit Gefäßerkrankungen, Vorschädigungen und auch Diabetiker sollten vor dem Barfußlaufen aber unbedingt ihren Arzt aufsuchen.

Nur der Fachmann kann individuell entscheiden, ob das Barfußlaufen auch für sie geeignet ist. So oder so heißt es aber, langsam mit dem Barfußlaufen zu beginnen, denn nicht allen Füßen, die über Jahre hinweg malträtiert wurden, bekommt so viel Wellness auf einmal gut.

Neben dem Trainings– und Schmerzlinderungseffekt hat das Barfußlaufen aber noch etwas Gutes: Die Füße können endlich einmal wieder richtig durchatmen. Viele von ihnen schwitzen und müffeln nämlich Tag für Tag in modischen Plastikschuhen vor sich hin, die alles andere als atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend sind.

„In diesem feuchtwarmen Klima findet Fußpilz einen guten Nährboden“, weiß der Mediziner Daniel Frank von der Deutschen Assoziation für Fuß und Sprunggelenk (D.A.F.) in Wuppertal. Auch Blasen können sich so leichter bilden. Gerade die Schuhe von Kindern und Jugendlichen sind viel zu oft aus Plastik und passen vielfach auch nicht richtig, hat man bei Untersuchungen festgestellt. Aber genau das ist fatal, denn so wird schon in diesem frühen Alter der Grundstock für viele späteren Fußprobleme gelegt, warnen die Mediziner. Mit dem Barfußlaufen kann man also gar nicht früh genug beginnen.