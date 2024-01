Bald ist Fastenzeit

Noch machen wir uns wenig Gedanken über die Fastenzeit, die sich am 22. Februar einstellen wird. Und während Mönche früher die absonderlichsten Kreaturen zu Fisch erklärten, um ja nicht darben zu müssen, glänzt der Mensch von heute mit erstaunlichem Erfindungsreichtum. Er muss den lieben Gott nicht mehr mit dem Verzehr von weder als Fisch noch Fleisch eingestuften Bibern, Ottern oder Schnabeltieren hinters Licht führen. Nein - heute wird Fleischersatz einfach aus Proteinen von Erbsen oder Soja gebastelt.

Alternativen zu Fleischalternativen sind Produkte aus Fisch. In Österreich stellt ein pfiffiger Fischverarbeiter einen Fleischkäse aus den Schuppentieren her. Den dürfen selbst gestrenge Katholiken während der Fastenzeit aufs Weckle legen. Allerdings ist dieses Fastenvergnügen mit 35 Euro pro Kilo nicht eben billig.

Heute weiß so gut wie niemand mehr, wie Schnabeltiere, Otter oder Biber schmecken. Weil Letztere unter strengem Naturschutz stehen, können sie unbehelligt ihr Unwesen treiben, also Bäume mit bloßen Zähnen umlegen und Bäche und Flüsse stauen. Daher gibt es nicht wenige Leute, die sich sehr freuen würden, wenn der Biber als Fastengericht wieder in Mode käme, statt halbe Landstriche unter Wasser zu setzen. Um Ärger mit Nahrungsvorschriften und merkwürdigen Tieren zu vermeiden, empfehlen wir zur Fastenzeit den Genuss unverfänglicher Käßspätzle. (nyf)