Auto erfasst Besucher bei Oldtimershow in Hannover

Einsatzkräfte an der Unfallstelle auf dem Schützenplatz. (Foto: Moritz Frankenberg/dpa )

Ein Auto fährt bei einer Show für amerikanische Oldtimer in Hannover in eine Menschengruppe. Es gibt Schwerverletzte. Nun nennt die Polizei einen ersten Anhaltspunkt, was der Auslöser gewesen sein könnte.

Veröffentlicht: 22.07.2023, 15:17 Von: Deutsche Presse-Agentur