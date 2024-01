Auswandern mit Kindern: Wir fliegen jetzt in unser neues Zuhause

Wenn Esther Filgut auf Mallorca Auto fährt, freut sie sich über den entspannten Verkehr. An diesem Herbsttag scheint die Sonne, wie so oft. Auf der Autobahn MA-19 in Richtung Palma geht es vorbei am riesigen Flughafen, einer Windmühle und einem Einkaufszentrum. Am Horizont ragt der karge Puig de Galatzó in den blauen Himmel, tausend Meter hoch. Dort, wo Esther Filgut herkommt, in der Metropole Frankfurt am Main, ist der Verkehr hektisch und anstrengend.

Auf Mallorca hingegen, sagt sie, lebt es sich generell, nun ja, entspannter. Die 47-Jährige fährt an einem Samstagmorgen in den Norden von Palma zu einer Leichtathletikanlage. Hinten sitzen zwei ihrer vier Kinder und schauen ruhig aus dem Fenster. Greta, elf, und Felix, acht, tragen blaue Shirts mit dem Emblem ihres Vereins Joan Capó Felanitx. Gleich werden sie weitspringen, laufen, Ball werfen.

Seit 2016 verlassen jedes Jahr zwischen 250.000 und 300.000 Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft die Bundesrepublik. 2022 lag die Zahl nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bei rund 270.000. Das ist einer der höchsten Werte der vergangenen Jahre. Es war auch mal wieder ein Jahr mit negativem Wanderungssaldo: rund 83.000. Das heißt, dass mehr Deutsche auswandern als zurückkehren. Seit 2005 ist das schon so.

Das Statistische Bundesamt spricht von „Wanderungen“ zwischen Deutschland und dem Ausland. Wer mit Kindern auswandert, sei es aus beruflichen oder Sehnsuchtsgründen, steht vor einer besonderen Herausforderung. Man muss ihnen erklären, warum man in ein anderes Land zieht und wieso das ausgerechnet jetzt sein muss. Eltern reißen Kinder aus ihrem Umfeld: weg von Freunden, Großeltern, Austritt aus dem Sportverein. Die Kinder müssen dann meist eine neue Sprache lernen, sich an eine neue Umgebung gewöhnen und neue Freunde finden, die vielleicht gar nicht ihre Freunde sein wollen.

Ohne Rückflugticket nach Mallorca

Esther Filgut und ihr Mann verlassen Deutschland im Juli 2022 - mit vier Kindern, zweimal Zwillinge. In Hessen beginnen gerade die Sommerferien, Familien fahren in den Urlaub, die Filguts haben kein Rückflugticket. Esther Filgut, so erzählt sie es, sagt den Kindern am Flughafen in Frankfurt: „Wir fliegen jetzt in unser neues Zuhause.“ Die Kids seien nicht aufgeregt gewesen. „Kinder nehmen Dinge so, wie sie sind.“ In das Flugzeug nach Palma zu steigen sei der letzte von vielen Schritten gewesen, sagt sie. Sie und ihr Mann bereiten das Auswandern lange vor, verkaufen ihr Haus, die Möbel. Ihre neue, gemietete Finca mit Pool auf Mallorca kennen sie schon von Urlauben. Sie befindet sich bei Felanitx im Südosten der Insel.

Spanien steht an Position vier der beliebtesten Auswandererländer der Deutschen, Nummer 1 ist die Schweiz, gefolgt von Österreich und den Vereinigten Staaten. Frankreich nimmt Rang fünf ein. In Spanien leben Daten des dortigen Statistikamts zufolge 115.000 Deutsche, auf den Balearen sind es rund 19.000. Hinzu kommen diejenigen Deutschen, die nur mehrere Monate auf Mallorca verbringen. Sowie diejenigen, die sich aus steuerlichen Gründen nicht anmelden. Ein Spanien-Experte spricht von 40.000 Deutschen, die auf Mallorca leben.

Die Deutschen bilden in Orten wie Santanyí, Santa Ponça und Cala Ratjada teutonische Parallelgesellschaften, es gibt deutsche Supermärkte, deutsche Ärzte, deutsche Zeitungen. Und schönes Wetter, ganz wichtig. Das gefällt Esther Filgut besonders gut, von Mai bis Oktober trägt sie Sommerklamotten. Sie sagt, dass die Kinder Lust gehabt hätten, nach Mallorca zu ziehen. Überzeugen musste sie eher ihren Mann. Mallorca sollte ein Neustart in der Ehe werden, das Paar hatte sich in Deutschland getrennt. Doch im neuen Land blieben alte Probleme, die Filguts haben ihre Beziehung auf der Insel beendet, beide sind auf Mallorca geblieben. Je ein Sohn und eine Tochter leben nun bei einem Elternteil auf zwei verschiedenen Fincas.

Warum wollte Esther Filgut nach Mallorca auswandern? Sie sehnte sich nach mediterranem Lebensgefühl. Auszuwandern sei außerdem ein Gewinn für die Kinder: Sie sollten lernen, nicht ängstlich zu sein, wenn Veränderungen anstehen. In Deutschland machten die Mädchen noch die Grundschule zu Ende, die Jungs waren fertig mit dem Kindergarten. Nun gehen alle vier auf eine öffentliche Schule auf Mallorca, lernen die Amtssprachen Katalanisch und Spanisch.

Zwischen neuen Freunden und der alten Heimat

Die Eltern machten den Kindern klar, dass es keinen Plan B gibt. Esther Filgut sagte ihnen: „Es gibt Herausforderungen. Manches ist in Deutschland besser.“ Ein Vorteil auf Mallorca sei, dass die Kinder häufiger draußen spielen könnten. „Sie hängen am Pool ab oder buddeln ein Loch - anstatt am Handy zu daddeln und Videospiele zu spielen.“ Wichtig war Esther Filgut von Anfang an, Kontakte zu knüpfen. Sie verabredete sich mit anderen Deutschen, die ebenfalls Kinder haben.

Esther Filgut ist promovierte Juristin, bis 2018 arbeitete sie als Anwältin in der Finanzbranche in führender Position. Dann kündigte sie und machte sich selbstständig. Sie berät nun Unternehmer und Unternehmen, ihr Business auf- oder auszubauen. Das kann sie von Mallorca aus machen und knüpfte damit an ihr Leben in Deutschland an. Die Kinder hingegen mussten neu anfangen, der Anfang war schwer, keines konnte Spanisch oder Katalanisch. Und dass die Finca abgelegen ist, hat neben viel Ruhe auch einen Nachteil: Die Kinder können nicht mal eben mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. Das stört Axel, der mal sagte, dass es in Deutschland besser gewesen sei. Heimweh habe aber niemand, sagt Mutter Esther Filgut. Und zurück nach Deutschland gehen wolle auch niemand. Die Filguts fühlen, dass sie nun, nach eineinhalb Jahren, angekommen sind. Mallorca ist jetzt ihr neues Zuhause - ohne Großstadtverkehr.

Was macht es mit Kindern und Jugendlichen, ihre Heimat zu verlassen? Videoanruf bei Agnes Justen-Horsten. Sie ist Psychotherapeutin in Berlin und hat eine Tochter, 17, die in New York wohnt. Auch Agnes Justen-Horsten lebte schon in New York sowie in Prag und in Wien. Das Buch „On the Move - Ein psychologischer Wegbegleiter für das Leben und Arbeiten im Ausland“ stammt von ihr, sie arbeitet fast ausschließlich mit Menschen, die im Ausland leben.

Agnes Justen-Horsten ist überzeugt, dass jedes Kind davon profitiert, mal im Ausland gelebt zu haben. Das könne nur Vorteile haben und prägen. Man passe sich an eine andere Kultur an und bewahre seine eigene. Und: „Man muss sich in Situationen zurechtfinden, die einem erst mal schwierig vorkommen.“ Doch was passiert, wenn Kinder mit ins Ausland müssen, weil die Eltern es wollen? „Eltern sollten erklären, warum sie auswandern möchten, über die eigenen Sorgen und Ängste reden, den Kindern von dem neuen Land erzählen und mit Leuten sprechen, die dort schon einmal gelebt haben.“ Aber trotzdem gilt: „Man muss sich klarmachen, dass das Kind viel Vertrautes verliert.“

Mit drei Jahren nach Down Under

Aber dass Kinder sich je kleiner sie sind, desto besser eingewöhnen und schnell eine neue Sprache lernen, hat Bernd Jahnke erlebt - beziehungsweise seine Tochter Natascha. Beide sitzen zu Hause auf dem Sofa in Adelaide, Südostaustralien. Der Papa hält das Handy, die Tochter schaut immer wieder mit in die Kamera. 2014 sind die Jahnkes von Berlin nach Australien ausgewandert. Natascha war damals knapp drei Jahre alt.

Als sie nach einem Jahr etwas Englisch konnte, fragte sie auf Spielplätzen andere Kinder: „Do you want to play with me?“ Die Kinder rannten aus Scheu weg. „Das war eine Enttäuschung“, sagt Vater Bernd Jahnke, „das war einschneidend.“ Australische Kinder wüchsen behüteter auf als in Deutschland. Nun ist Natascha zwölf und spricht besser Englisch als Deutsch - mit australischem Akzent.

Rund 116.000 Menschen mit Geburtsort Deutschland leben nach Angaben des australischen Statistikbüros ABS in Australien. Das ist das Ergebnis einer Volkszählung aus dem Jahr 2016. Warum wollten die Jahnkes auswandern? Bernd Jahnke und seine Frau Nadja waren genervt von Berlin, von Hundekot auf Straßen und biertrinkenden Jugendlichen auf Spielplätzen. Sie wollten weg, weit weg, in ein englischsprachiges Land. Auch wenn der Vater in Australien nur „Börnd“ genannt wurde und sich in Ben umbenannte.

Bangen ums Visum

In Deutschland hatte Bernd Jahnke ein Reisebüro, in Australien ist er Projektmanager bei der „Hospital Research Foundation“, einer Stiftung, die Medizin-Forschung unterstützt. Während der ersten Jahre sorgte sich Bernd Jahnke, nach Deutschland zurückzumüssen, das Visum musste immer wieder verlängert werden. Er war erleichtert, als die Familie nach fünf Jahren die „permanent residency“ erhielt. Und seit Kurzem haben die Jahnkes die australische Staatsbürgerschaft.

Das Auswandern machte die Familie zu einer „engen Truppe“, sagt der Vater. Sie zog in neun Jahren siebenmal um, wechselte zweimal die Stadt, von Brisbane nach Melbourne und von Melbourne nach Adelaide. Nach all den Jahren fallen Natascha manche Wörter auf Deutsch nicht ein. Sie geht in Adelaide auf eine australische Schule und am Samstag zusätzlich auf eine deutsche, weil sie „nicht so gut“ in Deutsch sei, wie sie sagt. Sie liest gerne Fantasy-Bücher, schwimmt, macht Selbstverteidigung und vermisst Oma und Opa in Berlin. 2022 waren die Jahnkes zuletzt zu Besuch. Über eine WhatsApp-Gruppe halten sie mit Großeltern, Onkel, Tanten, Geschwistern Kontakt. Irgendwann möchte Natascha einen Austausch machen, in Deutschland leben, in Berlin zur Schule gehen, ihr Heimatland kennenlernen. Aber nur für ein halbes Jahr, sagt sie, länger nicht.