Um 9 Uhr soll der Prozess im Amtsgericht Starnberg beginnen, um 9.30 Uhr ist der Angeklagte noch nicht da. Da erhält sein Verteidiger Franz Sußner eine Email. Daniel R. (Name geändert) teilt mit, dass er leider krank in einer Klinik in Paris liege.

Grundsätzlich bekennt sich der 35-jährige Mann aus Gauting bei Starnberg, der ausgebildeter Rettungsassistent ist, des Diebstahls für schuldig, so steht es laut Anwalt in der Nachricht.

Polizei schreibt Hochstapler zur Fahndung aus

Schon im Januar hatte sich R. beim ersten angesetzten Gerichtstermin krank gemeldet. Nun ist am Montagmorgen die Polizei an seinen derzeitigen Firmensitz gefahren, dort war er nicht. Nachbarn hätten ihn aber draußen gesehen, so berichtet die Polizei. Daraufhin schreibt ihn der Richter Florian Schöfberger zur Fahndung aus, nach R. wird polizeilich gesucht. Wird er gefasst, so dürfte er bis zu einem dritten Prozessanlauf in U-Haft kommen.

Es ist ein Fall von Diebstahl in großem Ausmaß, von Urkundenfälschung und massiver Hochstapelei im Rettungs- und Krankenhauswesen. Manches davon ist bewiesen, anderes nicht, dafür gilt die Unschuldsvermutung. 2021 hatte ein ausgesprochener Langfinger in drei Rettungswachen in Süd- und Mittelbaden sein Unwesen getrieben.

Zeugnisse hatte Täter gefälscht

Einsatzrucksäcke, Beatmungsgeräte, Patientenmonitore mit Defibrillatoren waren verschwunden - Material im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Und das gleich an drei Orten: in den Städten Lörrach und Rastatt sowie der Gemeinde Forbach.

Der tatverdächtige Daniel R. war in Leiharbeit als Assistent in den drei Einsatzzentralen beschäftigt. Die Anklage in Starnberg lautet nun auf besonders schweren Diebstahl. Beim Amtsgericht Starnberg ist R. kein Unbekannter. Von Mai 2013 bis April 2016 hatte er, so berichtet der „Münchner Merkur“, an drei Kliniken als Krankenpfleger gearbeitet, ohne Krankenpfleger zu sein. Die Zeugnisse hatte er gefälscht. Dies geschah in Herrsching am Ammersee, in München-Großhadern und Bad Tölz.

Der Zeitung hatte er noch gesagt, er sei „fachlich immer respektiert worden“. Auch habe er rasch die Vize-Leitung einer Intensivstation erhalten. 22 Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe erhielt R. wegen Urkundenfälschung. Diesmal ist bei einer Verurteilung eine Haftstrafe wahrscheinlich.

Auf dem Flur vor dem Verhandlungssaal stehen einige Frauen und Männer. Sie waren geladen und warteten eigentlich darauf, als Zeugen vernommen zu werden. Hauptsächlich kommen sie vom Klinikum Starnberg von der Notfallmedizin, wo R. das mutmaßliche Diebesgut gebunkert hatte. Klar sei das dort gelegen, erzählen sie, es habe R. gehört, der es ihrer Annahme nach bei Schulungen verwendet hatte. Solche leitete er immer wieder.

Als ich dann erfahren habe, dass er die Sachen geklaut hatte, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ehemalige Kollegin

In der Klinik war R. bekannt, ebenso wie in weiten Teilen des Rettungswesens in Südbayern. „Als ich dann erfahren habe, dass er die Sachen geklaut hatte, bin ich fast vom Stuhl gefallen“, sagt eine Frau. Alle beschreiben ihn recht ähnlich: Er wirkte kompetent, war nach außen hin äußerst zuvorkommend und verbindlich. Jetzt sagen sie: „Ein Hochstapler, wie er im Buche steht, ein Krimineller.“

Auch das Internet nutzte er offenkundig, um sich mit fremden Federn zu schmücken. So moderierte er etwa Ende Juni 2021 virtuell eine Veranstaltung von „Daktari Online“. Das ist laut eigenen Angaben Afrikas führendes medizinisches Online-Fortbildungszentrum mit Sitz in Kenia. In einer Veranstaltungsankündigung wird R. mit Foto als Moderator gezeigt. Dort heißt er „Dr. Daniel R.“ - ein Mediziner, der demnach beim Münchner Universitätsklinikum arbeitet.

Neues Unternehmen des Hochstaplers

Seit Anfang 2023 betreibt R. mit seiner Frau nun ein neues Unternehmen in Gauting, sie als Geschäftsführerin, er wird „Betriebsleiter“ bezeichnet. Das Ehepaar leitet eine Personalvermittlung für Rettungsdienstkräfte. Im ganzen medizinischen Bereich herrscht Arbeitskräftemangel, so dass das kurzfristige Verleihen von Personal eine gute Geschäftsidee sein dürfte. Noch im Januar wurde die Gründung einer eigenen „Academy“ angekündigt.

Die beiden loben sich und ihre Arbeit in höchsten Tönen. Es gehe ihnen um „Wertschätzung, Professionalität und Verlässlichkeit“, meinen sie. Getrieben seien sie von der „Vision für eine erstklassige medizinische Versorgung“. Wird R. nun gefasst, so kann er im Gerichtssaal von seinen Taten berichten. „Geständnisse und Bekenntnisse des Hochstaplers Daniel R.“ könnte das dann womöglich heißen.