Ein guter Beifahrer zu sein, ist eine Kunst. Wer am Steuer sitzt, hat schon schlimmste Erfahrungen mit Sitznachbarn gemacht: der eine quatscht so viel, der andere hört grausame Musik und wegen so manchem muss die nächtliche Ausfahrt aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum — im wahrsten Sinne des Wortes — unterbrochen werden.

Howdy Doody ist da anders. Er ist zwar ein großer Kerl, aber ein angenehmer Beifahrer. Lee Meyer aus Neligh im US–Bundesstaat Nebraska fährt deswegen schon seit Monaten am liebsten mit Howdy Doody herum.

Auch wenn andere Verkehrsteilnehmer meist mit großen Augen auf Lee Meyer Mittelklassewagen blicken: denn Howdy Doody ist ein ausgewachsenes Watusrind. Kampfgewicht: 600 Kilogramm, inklusive gewaltiger Hörner–Pracht. Das Rindvieh hat es sich mittlerweile auf dem Beifahrersitz schön gemütlich gemacht. Die rechte Hälfte des Mittelklassewagens ist herausgeschnitten, sodass sich Howdy Doody den Fahrtwind ins Gesicht blasen lassen kann.

Vergangenen Mittwoch musste sich Lee Meyer mit seinem Kompagnon aber einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Doch weder bei Meyer noch bei Howdy Doody konnten die Beamten ein gröberes Vergehen feststellen — und sprachen am Ende eine Verwarnung aus. Besitzer Meyer durfte sogar noch nach Hause fahren — mit Howdy Doody auf dem Beifahrersitz. (simü)