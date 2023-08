Seit das mit dem Personalmangel losgegangen ist, ist die Arbeitswelt insgesamt aus den Fugen geraten. Waren früher Abteilungsleiter und sonstigen Führungspersonen quasi absolute Autoritäten, muss ein Chef des Jahres 2023 stets latent befürchten, dass seine Angestellten sofort den Arbeitgeber wechseln, wenn er etwas sagt, was ihnen nicht passt.

Diese Umkehrung der Verhältnisse schlägt sich längst auch auf dem Stellenmarkt nieder. Wo man immer stärker den Eindruck hat, dass sich Arbeitgeber bei Arbeitnehmern bewerben — und nicht umgekehrt.

Allerdings haben sich einige Unternehmen an diese Situation noch nicht so richtig gewöhnt. Und so kommt es, dass sie Dinge, die längst selbstverständlich sein sollten, als besonderen Anreiz betrachten und für sich damit werben. Besonders oft zu lesen ist das in Aussichtstellen eines Obstkorbes. Egal wie der Arbeitsplatz sonst beschaffen sein mag — in der Vorstellung des Personalchefs scheint ein Korb mit Früchten alles potenziell Negative neutralisieren zu können. Der Obstkorb ist damit das Antioxidant der Arbeitswelt.

Dass es den meisten Angestellten schlicht um ein bisschen Wertschätzung, ein faires Gehalt, Kommunikation auf Augenhöhe und 30 Tage Urlaub geht, hat man nicht überall verstanden. Sind diese Bedingungen nicht gegeben, wird selbst ein täglich neu aufgestellter Schiffscontainer mit Südfrüchten nichts nützen. (nyf)