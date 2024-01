Leichten Fußes tippelt der Sanderling am Ufer entlang. In seinem weiß-grauen Kleid ist der Strandläufer putzig anzusehen. Dort, wo sich die Wellen gerade zurückziehen, steckt er seinen langen Schnabel in den Sand. Für einen entspannten Spaziergang ohne festes Ziel ist so ein Sanderling ein fantastischer Vorläufer - nicht zu schnell, nicht zu langsam, stets im Einklang mit den Wellen. Ob es irgendetwas gibt, das den Urlaubsmodus schneller aktiviert als barfuß durch den weißen Sand zu laufen und den Blick auf das smaragdgrüne Meer zu richten? Wahrscheinlich nicht.

Auf Shell Island im US-Bundesstaat Florida gibt es keine Verkaufsstände, keine Picknicktische, keine Mülleimer, keine öffentlichen Toiletten - dafür aber elf Kilometer lang unberührte Natur. Jeder hat wohl seine eigene Vorstellung, was ihn am besten entspannt: Vögel und Krabben beobachten, mit den Fischen schnorcheln, am Strand dösen, die Zeit vergessen - zumindest für eine Weile lang. Denn: Kapitän Clay und seine Crew warten an Bord des Katamarans auf die Ausflügler, um sie wieder Richtung Festland zu bringen. Gut gelaunt beantworten sie die Fragen ihrer Gäste zu Tierwelt, Ausgehmöglichkeiten sowie Privatleben und schenken köstlichen Rum Punch aus. Die Fahrt nach Panama City Beach ist kurzweilig und wird mit der Sichtung vorbeiziehender Delfine gekrönt - mit dem Rum Punch hat das wirklich nichts zu tun.

Aktiver Strandurlaub

Den besondere Reiz von Panama City Beach macht sicherlich seine Lage an der Smaragdküste (Emerald Coast) des Golfs von Mexiko aus. Denn Florida endet im Norden nicht mit Orlando oder Daytona Beach. Zusätzlich zur Halbinsel Floridas gibt es im Nordwesten den als Panhandle (Pfannenstiel) bekannten Zipfel. Und dort liegt Panama City Beach.

Er bietet, wonach sich der aktive Strandurlauber sehnt: Restaurants mit Fischen und Meeresfrüchten, Bars mit Livemusik, Helikopterflüge, Sonnenuntergangstouren, Fahrten im Kayak, auf Stand-Up-Paddles, im Jetski, Bananaboat, Pontonboot oder Segelschiff. Auch gesunkene Schiffe stellen eine Attraktion dar - und zwar für die Taucher. 20 Wracks können Abenteurer auf dem Panhandle Shipwreck Trail erkunden, etliche davon vor der Küste von Panama City Beach. Nicht nur auf dem Wasser, sondern auch im Pier Park und am Strand kann es stellenweise ganz schön lebhaft zugehen.

Wo viele Menschen sind, steigt auch die Belastung für die Natur. Wer im Urlaub etwas Gutes tun möchte, kann sich für das Freiwilligenprogramm „Stay it Forward“ anmelden. Ausgestattet mit palettenweisen Seegrasbüscheln geht es ans Werk: Mit den bloßen Händen oder kleinen Schaufeln graben die Freiwilligen Löcher in die Dünen. „Haltet immer so 30 Zentimeter Abstand zum nächsten Büschel“, empfiehlt der Leiter des Programms. Mit so vielen Helferlein geht es ganz schön voran. Das ist mal ein gutes Gefühl, mit wenigen Handgriffen sichtbare Ergebnisse zu erzielen. Bald schon sieht der kleine Strandabschnitt „aufgeforstet“ aus. Und wozu das Ganze? „Wenn Sturmfluten hereinbrechen, hilft das Seegras gegen Erosion.“ Kein Wunder, dass es deshalb in Florida besonders geschützt ist.

Mit dem Rad durch den Park

Ratter, ratter, ratter - nein, die Geräusche stammen nicht von einer Holzachterbahn, sondern von einem Fahrrad, das über die hellen Planken im Conservation Park rollt. Links und rechts ragen hohe Bäume aus dem sumpfigen Untergrund hervor. Dem Namen des Weges („Cypress Pond“) nach werden es wohl Zypressen sein.

Fernab vom Autoverkehr, weit weg vom Trubel des Strands gibt es im Nordwesten von Panama City Beach nämlich eine ruhige Oase für Spaziergänger und Radler. Um die 40 Kilometer umfasst das Wegenetz in dem etwa 1180 Hektar großen Gebiet. Mal sehen, wie prophetisch die Namen der Wege sind: Sumpfkiefer (Longleaf) wird dem Namen sicher gerecht werden. Ob es Weißwedelhirsch (Whitetail), Libelle (Dragonfly) und Baumfrosch (Tree Frog) wohl auch tun? Bei Coyote und Klapperschlange (Diamond Back) muss es ja gar nicht unbedingt sein ... Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Vegetation hier immer wieder ändert - mal knallig gelb und lila, mal eher karg grau. Unter anderem sind hier Rotluchse, Wildschweine, Waschbären, Fischadler, Carolinaspechte, Wassermokassinotter, Rotschulterbussarde zu Hause - und, Vorsicht!, Mississippi-Alligatoren. Im gut beschilderten Park fällt die Orientierung leicht - auch die Holzstege sind in der Übersichtskarte einfach auszumachen.

Es ist noch etwas Zeit: Warum also nicht den „John Muir“-Pfad entlang radeln? Auf der Karte hat er die Form einer verbogenen Nadel. Zunächst geht es über eine kleine Brücke - links und rechts ist das sumpfige Gewässer mit Pflanzen durchzogen und die Wasseroberfläche von einem grünen Schleier - sind das Algen ? - bedeckt. Das sieht nach einer Premium-Lebensumgebung für den Mississippi-Alligator aus. Trotz aufmerksamen Blicks hat sich aber bislang keiner gezeigt. Jetzt wird der Weg tatsächlich ziemlich schmal und fast schon überwuchert. Die Stimmung droht von abenteuerlustig nach angespannt zu kippen. Der Puls beschleunigt sich ebenso wie die Tritte in die Pedale. Schnell die Runde beenden, nicht dass ich noch zum Fast Food für den Alligator werde. Zurück über die Brücke und auf breiteren Wegen folgt die Erkenntnis, dass es vielleicht doch ganz okay ist, keinen Alligator gesehen zu haben. Später gibt es dann doch noch eine Begegnung mit Alligator. Allerdings in frittierter Form als Gator Bites im Boon Docks Restaurant. Diesen Kelch - besser gesagt dieses Plastikkörbchen - lasse ich aber an mir vorübergehen. Leben und leben lassen.

Weitere Informationen unter www.visitpanamacitybeach.com