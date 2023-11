Über kaum etwas wird so leidenschaftlich gestritten wie über Kunst. Höchstens über Politik noch mehr. Was hat es dann also zu bedeuten, wenn ein Politiker Kunst macht? Jedenfalls betätigt sich der Grünenpolitiker Anton „Toni“ Hofreiter zugleich politisch und künstlerisch. Sein malerisches Spezialgebiet sind dabei Tulpen und Schwertlilien. Als Bundestagsabgeordneter versteht er sich ja auf blumige Reden, da liegt es relativ nahe, sich auch an blumiger Kunst zu versuchen. Als studierter Biologe weiß er auf jeden Fall, was er da malt. Seine Doktorarbeit beschäftigt sich mit prächtig blühenden Bomarien, welche zur Ordnung der Lilienartigen gehören.

Hofreiter selber gehört zur Gattung der schulterlang blond Behaarten. Seine Frisur erinnert ein bisschen an jene der späten Hildegard Knef. Kritik oder Spott daran perlt an ihm ab wie Wasser auf Haarlack. Er lässt sich weder die Frisur noch den Mund verbieten.

Aber zurück zu den Schwertlilien: Im Sommer durfte Hofreiter sein blühendes Gemüse im Düsseldorfer NRW-Forum aufhängen. Unter dem Titel „Beyond Fame“ versammelt die Ausstellung Werke von Menschen, die nicht für Kunst, sondern für andere Sachen berühmt sind. Etwa für Musik, wie Bryan Adams. Hofreiter pflegt übrigens einen naturalistischen Stil, wie er auch in vielen Jugendzimmern der Republik zu finden ist. Schön zu sehen, dass sich ein Politiker den kindlichen Blick für Schönheit bewahrt hat. (nyf)