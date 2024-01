Leute

Anne Hathaway: Wir brauchen mehr Liebe

Für Anne Hathaway wird die Kraft der Liebe oft unterschätzt. (Foto: Daniel Cole/AP/dpa )

Krieg, Folter und Grausamkeit bringt die Menschen nicht weiter: „All you need is love“ so formulierten die Beatles es in ihrem bekannten Song. US-Schauspielerin Anne Hathaway ist ganz ihrer Meinung.