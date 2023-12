Kriminalität

Angriff in Dubliner Steakhaus: Ein Mann getötet

Dublin / Lesedauer: 1 min

Gerichtsmediziner und Polizisten am Tatort - ein Restaurant im Vorort Blanchardstown. (Foto: Niall Carson/PA/dpa )

Schüsse an Weihnachten: In einem Restaurant in Irlands Hauptstadt Dublin gibt es einen Toten und einen Schwerverletzten. Was genau passierte, liegt noch im Dunkeln.

Veröffentlicht: 25.12.2023, 14:45 Von: Deutsche Presse-Agentur