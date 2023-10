Die menschliche Bestrebung, sich ein eigenes Haus zu bauen, wird von der ungemütlichen Wirklichkeit unsanft auf den Boden der hohen Boden- und Baupreise geholt. Denn während die Jahrzehnte ins Land gezogen sind, haben sich die Kosten enorm entwickelt und das, was heute gerade noch für eine Doppelgarage langt, hat früher für ein Einfamilienhaus gereicht ‐ inklusive Keller-Einliegerwohung für die Schwiegermutter.

Heute bedarf es der Finanzkraft von drei bis fünf Schwiegermüttern im Rücken, um überhaupt bei der Bank vorstellig zu werden, um einen Kredit zu erbitten. Jetzt, wo die Zinsen wieder gestiegen sind, hat sich das Machtgefüge zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber zu Ungunsten der Häuslebauer verschoben. Es ist erst gut ein Jahr her, da hat man den Leuten das billige Geld hinterhergeworfen. Hauptsache, die elende Kohle blähte nicht sinnlos die Bilanz auf. Und ob sich einer einen Kredit überhaupt leisten konnte, spielte auch keine große Rolle. Heute wird wieder sehr viel genauer hingeschaut, wenn jemand zum Beispiel einen Kredit für seine Gasrechnung aufnimmt.

Unser Kreditsystem funktioniert nach dem Grundsatz, dass derjenige besonders viel Zinsen zahlt, der sie sich am wenigsten leisten kann. Leute hingegen, die überhaupt keinen Kredit brauchen, weil sie eh genug Geld haben, bekommen ihn dafür umso günstiger. So gleicht es sich am Ende wieder aus. (nyf)