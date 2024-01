Medien

„Alles nur Show“ - Drama um Kim Virginia geht weiter

Murwillumbah / Lesedauer: 1 min

In der Dschungelprüfung gab es für Kim Virginia, Mike Heiter und Twenty4Tim keine Sterne. (Foto: Stefan Thoyah/RTL/dpa )

Der Streit zwischen Kim Virginia und ihrem Ex Mike Heiter sorgt auch am achten Tag für Aufregung im Dschungelcamp. In der Prüfung holen sie keine Sterne - nun muss die 28-Jährige schon wieder ran.