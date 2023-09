Über die merkwürdige Beziehung zwischen Wladimir Putin und der ehemaligen österreichischen Außenministerin, Karin Kneissl ist viel geschrieben worden. Insbesondere nachdem der russische Präsident Frau Kneissl mit einem Besuch bei ihrer Hochzeit beehrte. Und sie aus einer Mischung aus Ehrfurcht und Überraschung auf die Knie sank. Damals haben sich schon ein paar gedacht: „Wenn Du den Putin so sehr magst, dann zieh’ halt nach Russland.“

Wahrscheinlich hätten die wenigsten aber geglaubt, dass Karin Kneissl wirklich nach Russland übersiedelt. Der Umzug ist nun in vollem Gange. Die Ex-Ministerin lobt die „tolle Atmosphäre“ im größten Land der Welt und wird fürderhin in St. Petersburg leben. Allerdings möchte die tierliebe Frau dabei nicht auf ihre Ponys verzichten, weshalb diese neulich per Militärflugzeug eingeflogen wurden.

Vermutlich eine nette Willkommensgeste des Präsidenten, der nicht nur Raketen, sondern auch Ponys in die Lüfte steigen lassen kann. Militärbeobachter wundern sich allerdings, dass solche Transporte den dringend benötigten Platz in solchen Frachtflugzeugen belegen dürfen. Sie stufen Kneissls Ponys nicht als Geheimwaffe im Ukraine-Krieg ein. In Anbetracht all dessen, was sonst so aus dem russischen Umkreis auf die Welt herniedergeht, sollte man wegen der Ponys nicht kleinlich sein ‐ und deswegen nicht in die Luft gehen. (nyf)