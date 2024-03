Aus der aufregenden Welt der Ernährungswissenschaften sorgt ein Artikel im Fachblatt „Nature Metabolism“ für Aufsehen bei den Freunden schlanker Selbstverwirklichung. Denn gemäß wissenschaftlicher Untersuchungen aus China und Deutschland könnten „resistente Stärken“ beim Abnehmen helfen. Diese wundersamen Stoffe stecken in kalten Nudeln oder Pellkartoffeln.

Auf den ersten Blick ist es leicht zu glauben, dass man von kalten Spaghetti oder kühlschrankfrostigen Salzkartoffeln nicht zunehmen kann, weil die niemand freiwillig isst. Doch der verschlankende Effekt soll auch dann eintreten, wenn diese Reste wieder aufgewärmt werden. Warum und wie genau das funktioniert, liegt noch im Bereich der wissenschaftlichen Theorie. Mehr Studien müssen noch gemacht werden, um dem Phänomen auf die Spur zu kommen.

Einen orthodoxen Italiener dazu zu zwingen, aufgewärmte Pasta zu mampfen, wird aber so oder so recht schwierig werden. Denn selbst wenn solche Nudeln die reinsten Wunderdinge im Körper bewirken - al dente sind resistente Teigwaren jedenfalls nicht. Leider hat die Studie nicht untersucht, ob auch kalte Spätzlereste beim Abspecken helfen. Denn als sparsamer Schwabe kocht man natürlich größere Mengen vor. Wenn sich jetzt rausstellte, dass Kässpätzle vom Vortag, gebraten in reichlich brauner Butter, Schlankmacher sind, wäre der Bikini-Sommer gerettet. (nyf)