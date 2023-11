Abtauchen im Paradies: die Seychellen

ast Wifi-Passwort for one week“ steht klein gedruckt auf einem radiergummigroßen Papierschnipsel, den die Gäste am Pier auf Mahé kurz vor der Einschiffung auf die „Seabird“ erhalten. Hektisch wird in Hand- und Hosentaschen gekramt, eilig das Smartphone gezückt. Die Passagiere ‐ größtenteils erst am Tag der Einschiffung in aller Herrgottsfrüh auf den Seychellen gelandet ‐ melden sich von den Liebsten in der Heimat ab, als gäbe es kein Morgen mehr. Flink werden letzte Nachrichten getippt und Fotos vom Pier versandt.

Und es gibt sicher kein Internet an Bord? „Of course not“, sagt Kapitän Ron. Er schmunzelt und schüttelt den Kopf. Dann löst der gebürtige Seychellois die dicken Taue seines alten Schiffs. Arbeit? Haushalt? Verpflichtungen? „Forget that. Now you’re in Paradise ‐ Vergesst dies, ihr seid im Paradies.“

Mit dieser Aussage soll der Kapitän vollumfänglich recht behalten. Für die Reisenden auf der „Seabird“ beginnt eine Woche ohne Sorgen. Und das vor einer Kulisse, die durchgehend einer Postkarte gleicht. An Bord des gut 100 Jahre alten und 2007 renovierten Seglers, mit dem Ron und seine Crew einwöchige Turns anbieten, fehlt es an nichts. Die zweimastige Segelyacht bietet eine moderne Innenausstattung mit insgesamt neun vollklimatisierten Kabinen ‐ allesamt mit eigenem kleinem Badezimmer ‐ und großzügigen Aufenthaltsbereichen.

Vom Schiffskoch verwöhnt

Der begnadete Schiffskoch, der jeden Tag drei üppige landestypische Büfetts auftischt, tut für das sorglose Leben an Bord sein Übriges. Neben ihm und dem Kapitän sorgen ein Tauchlehrer, zwei Deckhelfer, zwei Hostessen und ein Mechaniker für das Wohlergehen der Gäste. Ein Tauchgang in aller Herrgottsfrüh? „No problem.“ Eine spontane Fahrt mit einem der Dingis zum Strand? „Jetzt? Natürlich!“

Während der einwöchigen Kreuzfahrt mit dem Lastensegler stehen die Hauptsehenswürdigkeiten der Seychellen und die größten der Inseln auf dem Programm. Das heißt: Natur pur ‐ im üppigsten Sinn. Die bekanntesten, darunter Mahé, Praslin und La Digue, sind aus Granit gebildet und gehören zu den Inner Islands. Sie sind die weltweit einzigen Inseln, die nicht auf korallinen oder vulkanischen Gegebenheiten beruhen, sondern aus einem einzigen Kontinent gebildet wurden.

Von Insel zu Insel schaukeln

Für Rons 18 Gäste geht es innerhalb einer Woche auf dem Seeweg von Insel zu Insel und damit von Traumstrand zu Traumstand. Etliche Schnorchel- und Tauchstopps inklusive. Sieben Tage und sieben Nächte werden die Urlauber mit den sanften Wellen schaukeln, die kreolische Küche genießen und sich an schneeweißen Stränden, einer üppigen Pflanzenwelt und seltenen Tieren sattsehen.

Um die einzigartige Naturschönheit der Seychellen zu erleben, braucht es aber keine beschwerliche Anreise bis in die entlegensten Winkel des Archipels. Bereits auf den bekannten Inseln kommen die Urlauber ins Staunen, vor allem aber vor den Inseln. Unter Wasser präsentiert sich das Paradies trotz aller Korallenbleiche und den zu hohen Wassertemperaturen immer noch sehr farbenfroh und artenreich. Schildkröten tauchen auf und ab, kleine Riffhaie ziehen ihre Kreise, dutzende Adlerrochen schweben unbeschwert durchs Wasser und mit viel Glück kann man am Abend einen Blick auf springende Delfine erhaschen.

An Land haben die Seychellen nicht weniger zu bieten. Kapitän Ron wirft den Anker vor der Insel Praslin. Die nach Mahé zweitgrößte Insel beheimatet mit ihrem prähistorischen Urwald Vallée de Mai ein Unesco-Weltnaturerbe. Geschuldet ist dieser Umstand einer einzigartigen Kokosnuss, der Coco de Mer. 20 Kilo ist sie schwer und benötigt bis zur Reife sieben Jahre. Die endemische Palme wächst lediglich auf den Inseln Praslin und Curieuse. Nicht nur die Frucht ist überdimensioniert. Auch die Palme ist riesig. Bis zu 30 Meter ragt das Gewächs mit seinen riesigen Palmenfächern in die Höhe und beschattet damit die verschlungenen Pfade im Vallée de Mai.

Riesenschildkröten füttern und kraulen

So einzigartig wie die Coco de Mer ist auf der Insel Curieuse die Begegnung mit sehr alten Riesenschildkröten. Die Aldabra-Schildkröte bringt es ausgewachsen auf stattliche 250 Kilo und kann bis zu 120 Jahre alt werden. Auf der Insel genießen die Schildkröten Streicheleinheiten der angereisten Touristen. Die friedlich umherkriechenden Tiere lassen sich füttern und ausgiebig kraulen.

Im Naturschutzgebiet, in dem seit den 1970er-Jahren umfassende Maßnahmen zur Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts stattfinden, sind die Schildkröten nicht die einzigen Stars. Zwischen den Mangroven, in den Bäumen und im Sand leben und nisten Vögel, die sich neben der Insel Curieuse besonders auch auf Cousin-Island und Aride bestens und ohne Scheu beobachten lassen. Dasselbe gilt für die wunderschön schillernden Eidechsen, die die Wege kreuzen und scheinbar fürs Foto posieren.

„Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll.“

Die Kamera wegzulegen, lohnt sich auf den Seychellen kaum. Wenn einem nicht gerade ein possierliches Tierchen vor die Linse flattert, schwimmt oder kriecht, ist es die Natur, die den Seychellen zu Recht den Beinamen eines Paradieses gibt. So auch das kleine Eiland „Grande Soeur“, das für ein Strand-Barbecue und einen Badestopp angesteuert wird. Weißer können Strände eigentlich nicht sein, das Wasser kaum klarer. Die massiven Granitsteine am Strand wirken, als wären sie extra aufgebaut worden. „Es ist fast schon zu perfekt“, befindet Urlauberin Gabi begeistert. „Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll.“

Und dann schlägt Kapitän Ron den Kurs in Richtung La Digue ein. Auf der Insel, die bestens mit dem Fahrrad zu erkunden ist ‐ Autos gibt es dort nicht ‐ reiht sich ein Traumstrand an den nächsten. Ron gibt Tipps für den perfekten Tag auf der Insel und verrät seine Lieblingsplätze. Von einem Geheimtipp wagt er aber längst nicht mehr zu sprechen. In Zeiten von Instagram ist der bekannte Strand Anse Source d’Argent längst völlig überlaufen. Dort ein einsames Postkartenmotiv zu finden ‐ ein Ding der Unmöglichkeit. Mit dem Wissen, dass es auf den Seychellen gefühlt 1001 Alternativen dazu gibt, verzeihbar.