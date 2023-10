Der Kopf dröhnt, in der Hausapotheke findet sich eine Packung Kopfschmerztabletten. Ein Blick auf das Verfallsdatum zeigt jedoch: seit einem Jahr abgelaufen. Bei Lebensmitteln kann man in so einem Fall auf seine Sinne setzen und die meisten Dinge noch beruhigt essen. Aber bei abgelaufenen Medikamenten? Wirken diese dann überhaupt noch? Oder schaden sie vielleicht sogar? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was besagt das Verfallsdatum auf Medikamenten?

Rechtlich ist im Arzneimittelgesetz festgelegt, dass Pharmahersteller auf den Verpackungen von Medikamenten ein Verfallsdatum angeben müssen. Bis zu diesem aufgedruckten Datum müssen sie garantieren, dass die Präparate wirken, unbedenklich und von guter pharmazeutischer Qualität sind. In Deutschland hat sich nun das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte mit den Herstellern darauf geeinigt, dass solche Stabilitätsprüfungen über fünf Jahre durchgeführt und nachgewiesen werden müssen. Deshalb liegt das Verfallsdatum der meisten Medikamente bei fünf Jahren ‐ oder eben darunter, wenn die Tests entsprechende Veränderungen bei den Wirkstoffen ergeben. „Es heißt aber nicht automatisch, dass die Medikamente nach diesen fünf Jahren nicht mehr wirken, das wird nur einfach nicht getestet“, sagt Ulrike Holzgrabe, die bis zu ihrem Ruhestand im vergangenen Jahr Professorin für Pharmazeutische und Medizinische Chemie an der Uni Würzburg war. Der Grund: Der Gesetzgeber verlangt es nicht. Und die Industrie hat kein eigenes Interesse daran, freiwillig längere Haltbarkeiten zu testen. Denn das kostet Geld. Außerdem verdienen die Firmen mehr daran, wenn Medikamente nach fünf statt nach 20 Jahren entsorgt werden.

Gibt es Tests, die zeigen, dass Medikamente länger als die fünf Jahre wirken?

Ja. Ulrike Holzgrabe hat selbst mehr als 50 Arzneistoffe und Ampullen geprüft, die mindestens 20 Jahre alt waren. Das Ergebnis: bei der Mehrzahl waren die Wirkstoffe noch in guter pharmazeutischer Qualität. Auch die US-Arzneimittelbehörde hat eine groß angelegte Studie durchgeführt mit mehr als 100 Medikamenten. Das Ergebnis: Bei 88 Prozent könnte man das Verfallsdatum deutlich nach hinten verschieben, im Schnitt um fünfeinhalb Jahre.

Also kann man abgelaufene Medikamente einfach nehmen?

Nein, das würde auch Ulrike Holzgrabe so pauschal keinem Verbraucher raten. Denn zum einen waren die Medikamente in den Versuchen noch original verschlossen. Zum anderen wurden sie bei optimalen Temperaturen gelagert, also weder zu heiß noch zu feucht. Diese Dinge haben alle Einfluss auf die Haltbarkeit. „Hinzu kommt, dass ich als Expertin weiß, was bei einem Antibiotikum oder einer Kopfschmerztablette passieren kann und was nicht. Das kann ein Laie nicht einschätzen. Und anders als bei Lebensmitteln helfen die eigenen Sinne nicht unbedingt weiter“, sagt Ulrike Holzgrabe. Deshalb gibt sie Verbrauchern folgende Faustregel an die Hand: Ein paar Monate nach Ablauf des Datums und wenn die Medikamente noch verschlossen sind und gut gelagert wurden, kann man die meisten Dinge noch nehmen. „Danach würde ich einen Apotheker um Rat fragen.“ Was Verbraucher zudem bedenken sollten: Treten bei einem eingenommene Medikament Nebenwirkungen und Komplikationen auf, haften die Hersteller bei verstrichenem Verfallsdatum nicht mehr.

Macht es einen Unterschied, ob es sich um einen Saft, eine Salbe oder um Tabletten handelt?

Ja. Tabletten sind in einzelnen Blistern verpackt und dadurch noch einmal anders geschützt, selbst wenn die Pappschachtel schon geöffnet wurde. „Bei Säften oder Salben ist das etwas anderes. Und sobald Wasser dabei ist, können darin eben auch Bakterien leben“, sagt Friederike Habighorst-Klemm, Apothekerin und Patientenbeauftragte beim Landesapothekerverband Baden-Württemberg. Weshalb es beispielsweise bei Augentropfen auch ein weiteres Haltbarkeitsdatum nach Anbruch gibt. „Und daran sollte man sich dann auch wirklich halten“, sagt Friederike Habighorst-Klemm. Um das Datum nicht aus den Augen zu verlieren, vermerkt man den Zeitpunkt des Anbruchs am besten auf der Verpackung und entsorgt Reste von Augentropfen, Augensalben oder Nasentropfen danach auch direkt. Auch Reste von rezeptpflichtigen Medikamenten kann man nach Ende der Therapie direkt entsorgen, denn diese sollte man ohnehin kein weiteres Mal auf eigene Faust einnehmen.

Was ist mit homöopathischen Arzneimitteln?

Das Arzneimittelgesetz schreibt vor, dass jedes Arzneimittel ein Verfallsdatum tragen muss, also auch homöopathische Mittel. Da sie weniger durch Wirkstoffe als vielmehr durch energetische Umwandlung wirken sollen, „ist da auch nichts drin, was kaputt gehen kann“, sagt Friederike Habighorst-Klemm. Auch hier ist auf eine korrekte Lagerung zu achten: keine große Hitze, am besten geschützt vor Licht und starker Strahlung, so raten es die Hersteller.

Ich möchte abgelaufene Medikamente entsorgen. Wohin damit?

„Auf keinen Fall im Klo runterspülen oder in den Ausguss kippen“, sagt Friederike Habighorst-Klemm. Denn Gewässer, Böden und das Trinkwasser sind ohnehin schon durch Medikamentenrückstände belastet, welche beispielsweise über menschlichen Urin in die Umwelt gelangen. Kläranlagen können Arzneimittel nicht vollständig aus dem Abwasser filtern. In den meisten Kommunen ist deshalb die Entsorgung über den Restmüll der richtige Weg ‐ sofern dieser in einer Müllverbrennungsanlage landet. „Wo dies nicht der Fall ist, gibt es Medikamentensammlungen, das wird dann von den Gemeinden und Apotheken aber auch entsprechend kommuniziert“, sagt Friederike Habighorst-Klemm. Wer die Hausapotheke aufräumt und abgelaufene Medikamente findet, sollte diese möglichst auch nicht sichtbar und oben in die Restmülltonne geben. „Besser aufgehoben sind sie in Zeitungspapier eingewickelt und mitten in der Tonne. Nicht dass spielende Kinder sich noch Tabletten rausholen oder sich sonst jemand an den Arzneimitteln aus dem Müll bedient“, sagt Habighorst-Klemm.

Kann man Medikamente auch in die Apotheke zurückbringen?

Gesetzlich verpflichtet sind Apotheken nicht dazu, Medikamente wieder zurückzunehmen. Dennoch bieten viele Apotheken der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände zufolge diesen Service freiwillig an. Bevor man mit einer Tüte abgelaufener Medikamente dorthin geht, fragt man jedoch besser nach.

Info: Medikamente richtig lagern

Das Badezimmer oder auch die Küche sind in vielen Haushalten der Platz für die Hausapotheke. Doch dort sind Medikamente jedoch denkbar schlecht aufgehoben. „Es ist oft zu warm und zu feucht dort“, sagt Friederike Habighorst-Klemm, Patientenbeauftragte beim Landesapothekerverband Baden-Württemberg. Sowohl hohe Temperaturen als auch Feuchtigkeit beeinflussen die Haltbarkeit von Medikamenten negativ. Es kann also sein, dass ein falsch aufbewahrtes Arzneimittel auch vor Ablauf des aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr richtig wirkt. „Medikamente gehören kühl, trocken und dunkel gelagert“, sagt Friederike Habighorst-Klemm. Das kann im Flur sein, oder im Schlafzimmer. Wohnen kleine Kinder im Haushalt, gehört die Hausapotheke zudem möglichst abgeschlossen. (sam)