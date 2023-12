Rund 120 Aussteller-Betriebe werden erwartet, damit ist die Messe voll ausgebucht. Auch das Programm beim beliebten Vortragsforum ist an allen Tagen randvoll.

Dort werden Experten über Kernthemen des Bauens und Sanierens sprechen: Heizung und Stromspeicher, barrierefreies und altersgerechtes Wohnen, gesunde Baustoffe und Baufinanzierung.

Super Donnerstag So sind Sie bei der Verlosung dabei Um bei der Verlosung im Rahmen unseres „Super Donnerstag“ dabei sein zu können, müssen Sie lediglich unser Verlosungsformular ausfüllen. Auf der Seite finden Sie zudem weitere Informationen zur Teilnahme.

Ein Blick ins Vortragsprogramm lohnt sich. Das Vortragsforum habe sich in den vergangenen Jahren zum Publikums-Magneten gemausert. „Immer wieder hören wir, dass Gäste extra wegen der Vorträge auf die Messe kommen. Sie richten sogar ihren Zeitplan danach aus“, sagt Drescher. Die Vorträge sind im Messe-Eintritt enthalten. „Wir erfüllen damit einen Wunsch unserer Gäste“, erklärt der Messechef.

Das Besondere an der Ravensburger Baumesse ist die hohe Dichte an lokalen und regionalen Handwerksbetrieben. In der Regel stehen dann auch die Handwerksmeister und Firmeninhaber am Messestand. Die Messe in der Oberschwabenhalle ist an allen drei Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die „hausplus“ in der Oberschwabenhalle dauert von Freitag, 26. Januar, bis Sonntag, 28. Januar 2023. Sie ist an allen drei Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintrittspreise: Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 7 Euro (für Studierende, Rentnerinnen und Rentner, Menschen mit Behinderung und alle, die eine SZ-Abocard vorlegen). Bis 18 Jahre ist der Eintritt frei.

Wir verlosen Freikarten für die Messe "hausplus" in Ravensburg. (Foto: oh )

Ein Zwei-Tages-Ticket kostet 10 Euro und eignet sich besonders, wenn jemand Vorträge an mehreren Tagen anhören will. Die Teilnahme an den Vorträgen ist im Eintrittspreis inkludiert. Messe-Tickets gibt es online unter www.hausplus-rv.de

Wer 22 x 2 Freikarten für die Messe „hausplus“ gewinnen will, kann hier teilnehmen: sz.schwaebische.de/super-Donnerstag