Brauerei, Kaffeerösterei, traditionelle Handwerksbetriebe und vieles mehr – die Allgäuer Genussmanufaktur gehört zu den attraktivsten Ausflugs- und Einkaufszielen der Region. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost 25 Familieneintrittspakete im Wert von je ca. 27 Euro. Die Pakete beinhalten jeweils freien Eintritt für Eltern und Kinder, zwei Kaffee und drei Sprudel.

Im Herbst 2019 ist vor den Toren Leutkirchs im Dorf Urlau ist mit der Allgäuer Genussmanufaktur ein wahres Genussparadies und Kunsthandwerkerzentrum entstanden. In der von fast 1000 Bürgern ehrenamtlich initiierten Genossenschaft, erwartet die Besucher, in einem Brauereigebäude von 1904, ein bunter Blumenstrauß an echten Allgäuer Genüssen.

Im historischen Gemäuer gibt es eine Brauerei, eine Brennerei und eine Ölmühle. In der Kaffeerösterei und im Genuss- und Heimatladen mit Dorfcafé kann eingekehrt werden und Allgäuer Genüsse und Kunsthandwerk aus der Region erworben werden.

Super Donnerstag So sind Sie bei der Verlosung dabei Um bei der Verlosung im Rahmen unseres „Super Donnerstag“ dabei sein zu können, müssen Sie lediglich unser Verlosungsformular ausfüllen. Auf der Seite finden Sie zudem weitere Informationen zur Teilnahme.

Hier geht’s zum Gewinnspiel: sz.schwaebische.de/super-Donnerstag

Mit Glück schauen die Besucher den Allgäuer Genusshandwerkern aktiv über die Schulter und entdecken die Geheimnisse der Allgäuer Genusswelt. In den Obergeschossen öffnen Handwerker ihre Werkstätten. Eine Handweberin fertigt auf einem Webstuhl feine Seidenschals. Töpferinnen kreieren Kreatives. Bei der Finkhof-Schäfereigenossenschaft gibt es kuschelige Lammfelle. In der Ofenmanufaktur werden innovative Öfen gebaut. Die Teddywerkstatt fertigt handgemachte Kuscheltiere.

Brauerei, Kaffeerösterei, traditionelle Handwerksbetriebe und vieles mehr – die Allgäuer Genussmanufaktur gehört zu den attraktivsten Ausflugs- und Einkaufszielen der Region. (Foto: oh )

Die Goldschmiedin entwirft herrlichen Schmuck. In der Nähstube Fadenzauber findet sich kreativ Genähtes. In der Allgäuer Alphornschule kann man einen Alphornkurs belegen. Im „Weißen Saal“ erwartet Jung und Alt rund 15.000 antiquarische Bücher. Gruppen können Führungen buchen oder eine Brauereiführung genießen. Direkt neben der Genussmanufaktur hat sich auch die Modelleisenbahnausstellung „Urlauer Modellbahnen angesiedelt.

Mehr Infos: www.allgaeuer-genussmanufaktur.de

Hier geht’s zum Gewinnspiel: sz.schwaebische.de/super-Donnerstag