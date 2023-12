191 Jahre auf dem Panzer

Die Schildkröte Jonathan hat dieser Tage ihren 191.Geburtstag gefeiert. Wobei man bei ihm von Feiern nicht so recht sprechen kann. Jonathan tat gemäß seines Tierarztes nämlich das, was der auf der Atlantikinsel St. Helena lebende Kamerad schon immer getan hat: gemächlich über den Rasen kriechen und dabei versuchen, sich mit weiblichen Mitgeschöpfen zu paaren. Denn - so behauptet der Tierarzt - das Alter der Schildkröte habe sich noch nicht merklich auf seine Libido ausgewirkt.

Bumsfidel könnte man Jonathan daher mit einiger Berechtigung nennen. Zwar sei er schon ein bisschen gesetzter, sonst allerdings von robuster Gesundheit. Ihn könne nichts so leicht aus der Ruhe bringen.

Wie auch: Hat das mutmaßlich älteste Reptil der Welt doch eine ganze Litanei an Kriegen überlebt, noch dazu 40US-Präsidenten, darunter Donald Trump. Auch der Puls von Jonathan ist ein Anzeichen von Seelenruhe. Sein Herz schlägt nur rund 30 Mal in der Minute.

Vergleiche zwischen Reptilien und uns Menschen als Säugetiere sind schwierig. Was können wir trotzdem in Sachen Langlebigkeit von Jonathan lernen? Der Tierarzt berichtet davon, dass sein Schützling kalorienreiches Futter lediglich einmal wöchentlich bekommt. Da geben wir uns lieber mit 91 Jahren zufrieden, wenn wir dafür drei Mahlzeiten täglich kriegen. Jedenfalls: Herzlichen Glückwunsch, Jonathan! Und übertreib’s nicht mit den Damen! (nyf)