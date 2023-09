14–Jähriger tot bei Schule gefunden — Teenager tatverdächtig

Ein Jugendlicher ist in Lohr am Main in Unterfranken am Freitagnachmittag tot auf dem Gelände eines Schulzentrums gefunden worden. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Tatverdächtiger im Teenageralter sei gegen 18.00 Uhr festgenommen worden. „Aktuell gehen wir von einem Tötungsdelikt aus“, sagte er. Das Opfer sei 14 Jahre alt. Zum genauen Alter des Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Der Verdächtige solle am Samstag einem Ermittlungsrichter zur Prüfung einer möglichen Untersuchungshaft vorgeführt werden. Nach Angaben des Polizeisprechers hatte sich am Nachmittag ein weiterer Jugendlicher bei einem Polizeirevier gemeldet und angegeben, dass ein Bekannter von ihm eine andere Person getötet habe. Daraufhin seien Polizisten zum Schulzentrum gefahren und hätten dort den augenscheinlich Schwerverletzten gefunden.

Der Rettungsdienst habe nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen können. Ob das Opfer noch gelebt habe, als die Polizei eintraf, war zunächst unklar. Der Todeszeitpunkt soll nun bei einer Obduktion festgestellt werden. In Bayern waren an diesem Freitag noch Sommerferien.

Lohr am Main ist eine Kleinstadt mit gut 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im unterfränkischen Landkreis Main–Spessart. Das beschauliche Städtchen mit der historischen Altstadt voller Fachwerkhäuser wurde nach Angaben der Kommune erstmals 1295 urkundlich erwähnt, ist aber vermutlich schon viel älter. Heute vermarktet sich der Ort als Schneewittchen–Stadt; angeblich hat sich das beliebte Märchen zwischen Lohr und Bieber im Spessart abgespielt und Schneewittchen war eine Lohrerin.