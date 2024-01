Notfälle

13- und 14-Jähriger bauen schweren Unfall mit Auto

Herne / Lesedauer: 1 min

Zwei Teenager im Alter von 13 und 14 Jahren sind in Herne mit einem Auto in mehrere geparkte Autos gerast und schwer verletzt worden. (Foto: S. W./7aktuell.de/dpa )

Erst gibt es laut Polizei in Herne einen Einbruch in einer Kfz-Werkstatt. Danach rasen zwei Teenager mitten in der Nacht in parkende Autos und verletzen sich dabei schwer.