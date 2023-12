Am ersten Adventswochenende herrscht Prognosen zufolge das perfekte Winterwetter, um angestaubte Skier und Snowboards aus dem Keller zu holen und sich auf den Weg in die bereits geöffneten Wintersportgebiete zu machen – oder Sie verbringen eine schöne Zeit mit Ihren Kindern beim Schlittenfahren auf beschneiten Berghängen in der Nähe.

Denn laut Wetterwarte Süd kommt die kältere Luft wieder nach Süden, sodass die Schneefallgrenze in tiefere Lagen absinkt. Wir können uns also nicht nur auf der Alb und im Allgäu über Schnee freuen.

Wunderschönes Winterwonderland am ersten Adventswochenende in der Region

Zu verdanken haben wir das Tief Robin, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Zwar solle es laut DWD kurzzeitig regnen, zum Wochenende hin sinken die Temperaturen aber wieder. So verwandelt sich der Regen in Schnee und Landschaften werden zum wunderschönen Winterwonderland.

Für Sonntag, den ersten Advent, prognostiziert die Wetterwarte Süd, dass sich Nebelfelder zögernd auflösen und sich die Sonne blicken lässt. Das eiskalte Winterwetter mit Dauerfrost sorgt dafür, dass der Schnee dennoch nicht allzu schnell wegschmilzt - optimale Bedingungen also, um sich seine Kinder zu schnappen und einen kleinen Schlitten-Ausflug zu machen, oder, wer keine Kinder hat, selbst den Hang hinab zu sausen.

Hier gibt es ganz besonderes Winter-Feeling

Für alle, die sich nicht ins Winterabenteuer stürzen wollen, und trotzdem das spezielle Winter-Feeling genießen wollen, empfiehlt sich vielleicht ein Besuch auf einem Weihnachtsmarkt in der Nähe. Kälte, Schnee und Lebkuchenduft, machen den Marktbesuch zu einem ganz besonderen Erlebnis. Wo in ihrer Region am ersten Adventswochenende Märkte stattfinden, können sie auf unserer digitalen Karte nachsehen.