Turnhallenanbau wird konkreter

Am Rande der Maibaumhockete stellten die SG Niederwangen und die Musikkapelle Niederwangen am Montagabend ein von Architekturstudentin Franziska Boll geschaffenes Modell und die Baupläne ihre gemeinsamen Pläne zum Turnhallenanbau vor. Modell und Pläne können ab sofort von der Öffentlichkeit auch im Rathaus Niederwangen in einer kleinen Ausstellung betrachtet werden.

Wie bereits berichtet wird der insgesamt 540 000 Euro teure Anbau von den beiden Vereinen gemeinsam errichtet. „Wir warten nur noch auf die Baugenehmigung und hoffen, dass wir sie in Bälde erhalten, damit wir zügig loslegen können“, sagte Christian Hasel, neben Ilona Hasel Vorsitzender der Musikkapelle Niederwangen. Geht alles nach Plan wird laut Michael Höß, Vorsitzender der SG Niederwangen, im Sommer mit dem Dach der Rohbau geschlossen, sodass im Herbst mit dem Innenausbau begonnen werden kann.

Über das Projekt und Spendenplattform „Herzensideen“ versuchen die beiden Vereine gemeinsam und vereint unter dem Motto „Musik trifft Sport“ einen Spendenbetrag von rund 30 000 Euro einzusammeln, der von der Kreissparkasse mit 20 Prozent gefordert wird. Eine Zehn-Prozent-Zusage liegt auch von der Firma Geta sowie eine 20-Prozent-Zusage von der Firma Grunwald vor, sodass zehn Euro Spende für die Vereine 15 Euro bedeuten. Mehr Infos dazu gibt es über die Homepages der Vereine.