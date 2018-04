Stephanie Wunderle gewinnt Altersklasse

Vier SG Niederwangener haben mit Erfolg am Laufsporttag in Kempten teilgenommen. Alfred Kohler, Stephanie Wunderle und Laura Biehler begaben sich auf die 5km-Strecke. Beim anschließenden Halbmarathon war Meggy Kohler am Start, die ihren ersten Halbmarathon bestritt.

506 Frauen und 658 Männer waren beim 5km-Lauf insgesamt am Start. Die mittelschwere Strecke wies 20 Höhenmeter auf und verlief über etwa 500 Meter Kopfsteinpflaster. Stephanie Wunderle und Laura Biehler liefen fast gemeinsam über die Ziellinie. Biehler hatte ab Kilometer drei mit Magenkrämpfen zu kämpfen und musste Tempo heraus nehmen. Wunderle finishte in 20:41Minuten und Biehler in 20:53 Minuten als 11. und 12. im Gesamtfeld der Frauen. Wunderle gewann ihre Altersklasse W35 und Biehler belegte den siebten Platz der stark besetzten Hauptklasse.

Alfred Kohler absolvierte den 5km-Lauf in 21:50 Minuten, womit er als Läuferneuling sehr zufrieden war. Meggy Kohler lief in Kempten ihren ersten Halbmarathon. Sie hatte die 5km-Strecke viermal zu bewältigen, platzierte sich im vorderen Drittel der 115 Starterinnen und wurde in der Zeit von 1:50,16 Stunden Zweite ihrer Altersklasse W35.