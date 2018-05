Mit vereinten Kräften wird der Maibaum gestellt

Wie in vielen Orten wurde auch in Niederwangen am Montagabend der Maibaum gestellt. Landmaschinen und Bürgerwehr übernahmen diese Aufgabe mit vereinten Kräften. Bereits zum 30. Mal zeichnete in Niederwangen die Bürgerwehr für das Brauchtum verantwortlich. Insgesamt währt die Tradition in Niederwangen allerdings bereits seit den 70er-Jahren, wo zunächst die Jugendgruppe, später der Schützenverein das Maibaumstellen übernahmen. Umrahmt wurde das Maibaumstellen musikalisch durch die Niederwangener Bläserkids.

Im benachbarten Primisweiler galt es ebenfalls ein Jubiläum zu feiern. Dort gibt es seit 1978 einen Maibaum auf dem Dorfplatz. Organisiert wird das Maibaumstellen in Primisweiler heute von der Landjugend. Ihr „Jubiläums-Maibaum“ erstrahlt, bedingt durch die frisch restaurierten Schilder, in diesem Jahr in neuem Glanz.