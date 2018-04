Fünf Podestplätze für Rad-Union-Fahrer

Jahr für Jahr ist der Vier-Länder-Schüler-Cup in Niederwangen ein erstes Stelldichein für die noch junge Saison. Für die meisten ist das Schülerrennen gleichbedeutend mit dem ersten oder zweiten Rennen. Dass die Rad-Union Wangen mit ihren Schüler- und Juniorensportler schon „gut dabei“ ist, bewiesen gleich fünf Podestplätze. Emil Herzog siegte in der U15-Altersklasse.

Fünf Runden galt es auf dem anspruchsvollen und welligen 5,8 Kilometer-Kurs in Niederwangen für die U-15-Klasse zu bewältigen. Bald schon setzte sich ein Achterfeld ab. „Justin Bellinger hat immer wieder attackiert“, erzählte Emil Herzog später. Weg kam der Biberacher allerdings nicht. Auch Herzogs Attacken blieben zunächst nicht von Erfolg gekrönt. An der letzten Abfahrt, kurz vor dem Zielstrich, trat der junge Wangener dann aber in die Pedale und setzte sich an die Spitze. „Es reichte auch noch den Berg hoch und bis ins Ziel. Ich bin sehr zufrieden“, freute sich Emil Herzog. Er holte sich mit seinem Sieg auch das Gelbe Trikot des Führenden.

Als „erstes Testrennen“ bezeichnete Rad-Union-Vorsitzender Christian Rieg das bereits 43. Schülerrennen des Wangener Traditionsvereins: „Hier können unsere Fahrer zeigen, wo sie nach dem Winter und dem abgeschlossenen Trainingslager stehen.“ Durchaus gute Resultate fuhren die Wangener mehrheitlich ein.

Wer abreißen ließ oder lassen musste, dürfte sich auch der Worte von RU-Trainer Markus Düster erinnern, der nicht nur seinen Schützlingen gegenüber betont, was er auch der Schwäbischen Zeitung sagte: „Im Radsport muss man niemanden abmahnen, wenn er sich nicht an Trainingspläne hält. Die Strafe folgt da beim Rennen auf dem Fuße.“

Allzu viel „Strafe“ mussten die jungen Rad-Unionisten allerdings nicht einstecken. In der U13-Klasse dominierte mit Hanna Geiser vom RSC Biberach ein Mädchen gegenüber der fast durchweg männlichen Konkurrenz. In der U17-Klasse zog ihr Vereinskamerad Erik Weggenmann auf und davon. Mit Malcolm Otto (U13), Philipp Korsten (U17) und Georg Steinhauser (U19) kletterten neben Emil Herzog weitere Wangener aufs Podest und erzielten zwei dritte und einen zweiten Rang. Bei den U13-Einsteigern war Tobias Horelt einziger Starter und damit auch Sieger seiner Klasse.

Zu kompensieren hatte die Rad-Union den Ausfall des Schülerrennen-Cheforganisators Beppo Schmid, der wegen eines Radsturzes außer Gefecht gesetzt ist. „Da gab es im Vorfeld noch einiges zu regeln“, sagte Rieg. Trotz des „Draufzahlgeschäftes Schülerrennen“ will und wird die Rad-Union an ihrem Konzept mit zwei bis drei Rennen pro Jahr für den Nachwuchs festhalten. Rieg: „Von den über 170 Vereinen im Verband Württemberg sind wir mit dieser Zahl an Schüler- und Jugendveranstaltungen die einzigen.“ Jährlich müssen laut Rieg – trotz treuer Sponsoren – allein für Niederwangen zwischen 1000 und 1500 Euro „mitgebracht“ werden: „Uns ist es das wert.“ Als „schade“ empfindet es Rieg, dass die Nachwuchsrennen regelmäßig nur wenige Zuschauern an die Rennstrecke locken: „Für die jungen Sportler wäre es einfach schön, vor einer gewissen Kulisse starten und ihre Leistung zeigen zu können.“