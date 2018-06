Benefizkonzert bringt 1643 Euro

Nicht nur musikalisch war das Benefiz-Kirchenkonzert der Musikkapelle Niederwangen ein voller Erfolg. Die zahlreichen Besucher, die in der Wallfahrtskirche Pfärrich den Klängen der Musikkapelle und dem Opfenbacher Chor „Notencocktail“ lauschten, waren auch bereit, den guten Zweck großzügig zu unterstützen. So konnte Vorsitzender Roland Hasel eine Spende über 1643,20 Euro an Heike Frei, zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats St. Andreas in Niederwangen überreichen. Die gesamte Summe kommt der Kirchenrenovierung der Pfarrkirche Niederwangen zugute und hätte sämtliche Erwartungen übertroffen, heißt es in einem Schreiben der Musikkapelle.