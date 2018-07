Wohlklang: 200 Sänger verschmelzen zu einem großen Ganzen

„Denken sie an ein stimmloses ‚S’ am Anfang und sind sie sofort präsent.“ Und etwas später: „Jetzt kommt das Echo! Hier bauen wir einen Rhythmuswechsel ein.“ Dann der Schluss: „Bitte vergessen sie nicht: Diese Messe klingt versöhnlich und flehentlich aus!“

Georg Enderwitz, Kirchenmusiker für das ehemalige Dekanat Wangen, studiert mit etwas mehr als 200 Sängerinnen und Sängern aus Amtzell, Argenbühl, Achberg, Argenbühl und Wangen die „Messe Brève Nr. 7 in C“ von Charles Gounod ein. Alle, die das Werk zuhause vorgeprobt haben und es nun zu einem wohlklingenden Ganzen werden lassen wollen, verbindet eines: die Freude am Gesang in der Gemeinschaft und das Erheben der Stimme zur Ehre Gottes. Sie sind zum siebten Chortag zusammengekommen.

Um mit jedem einzelnen Sänger Blickkontakt aufnehmen zu können, steht Enderwitz in der Turn- und Festhalle Neuravensburg auf einem größeren Podest, gibt per Keyboard den Ton an und macht seine Ansage über das Mikrofon. Beim „Sanctus“ malt der Chorleiter das Bild von „ganz vielen Engelchören“, um an anderer Stelle von dem „Feuer“ zu sprechen, „das den Ton immer in uns lebendig hält“.

Kurz vor der Kaffeepause werden zusätzlich Noten für Mozarts „Ave verum corpus“ ausgeteilt. In diesem Zusammenhang erinnert Georg Enderwitz an die Zeit, in der in der Kirche diskutiert wurde, „ob die Vermischung der als heilig betrachteten Texte mit der klanglichen Darbietung den religiösen Zielen entsprach, da speziell mit der Entwicklung der mehrstimmigen Musik die Sprachverständlichkeit litt“. Der Klerus sei kurz davor gewesen, den Messgesang zu verbieten.

Wenn Giovanni Pierluigi da Palestrina nicht gekommen wäre, so Enderwitz weiter, „dann hätten wir keinen Mozart, keinen Bruckner und auch keinen Gounod gehabt.“ Dem italienischen Komponisten sei in der Musik des 16. Jahrhunderts eine beispielhafte Verbindung von mehrstimmiger Musik und Sprachverständlichkeit gelungen, die ihm schließlich den Titel „Retter der Kirchenmusik“ eingebracht habe.

Auf die Frage, warum er gerade eine Messe des Franzosen Gounod singen ließe, antwortete Enderwitz am Samstag: „Die Brève Nummer Sieben ist kein Riesenstück und kann deshalb auch im jeweiligen Heimatort der Teilnehmer – ja, sogar von zahlenmäßig kleinen Chören aufgeführt werden.“

Zunächst einmal war der schöne Klang aber in der Neuravensburger Halle und dann beim Abschlussgottesdienst in der Kirche St. Felix und Regula zu vernehmen. Und das so melodiös, so romantisch und so „ins Ohr gehend“, dass es religiöse Erbauung und weltliche Freude zugleich war.