Die Reitergruppe Neuravensburg freut sich am Sonntag auf die bereits vierte Auflage des Breitensportturniers auf dem Vereinsplatz in Degetsweiler. Am Muttertag wird es laut Vereinsmitteilung spannende und auch spaßige Reiterspiele geben.

Neben einem Präzisionsparcours, einem Actionparcours sowie einem geführten Geschicklichkeitsparcours für unsere jüngsten Reiter bis zehn Jahre, wird es in diesem Jahr auch ein flottes Ringestechen und ein Jump & Run geben, bei dem ein Reiter und ein Läufer gemeinsam ein Team bilden und gegen die Uhr kämpfen. Ebenfalls erstmalig wird es eine sogenannte gebisslose Prüfung geben, was nur was für die Profis unter den Reitern mit sehr gut ausgebildeten Pferden ist. Für die 34 angemeldeten Reiter, mit insgesamt 70 Starts, geht es bereits um 8.45 Uhr mit der ersten Parcoursbesichtigung los. In der Mittagspause werden unsere hocherfolgreichen Voltis gegen 12.00 Uhr dem heimischen Publikum zeigen, was sie können, bevor es ab 13 Uhr mit den actionreicheren Prüfungen weitergeht.