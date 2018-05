Neuravensburger Narren planen „striktere Sanktionen“ beim Narrensprung

„Deutlich zur Ansprache“ ist bei der Generalversammlung der Narrenzunft der jährliche Umzug durch das Dorf gekommen. Dabei wurde der Arbeitseinsatz aller Mitglieder gewürdigt. Allerdings kamen auch die „Unruhen“ bei der Veranstaltung zur Sprache, wie aus einer Mitteilung der Zunft hervor geht.

„Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass eine solch kleine Narrenzunft mit knapp 50 aktiven Mitgliedern einen solchen Umzug meistern kann“, wird Lisa Heine in dem Schreiben zitiert. Die „Unruhen“ sehen die Narren aber als nach wie vor bestehendes Problem an: „Trotz des massiven Einsatzes an Sicherheitspersonal sowie der örtlich ansässigen Polizei stören gewisse Randgruppen die Umzugsaktivitäten im Dorf“, heißt es weiter.

Deshalb kündigt die Zunft an, dagegen künftig noch stärker vorgehen zu wollen. In der Mitteilung ist von „strikteren Sanktionen“ und „vermehrten Platzverweisen“ durch die Polizei die Rede. Damit wolle man ein „deutliches Zeichen“ setzen: „Die Neuravensburger Fasnet darf nicht durch wenige Einzelne zerstört werden“, betont der Vorstand.

Hintergrund: Der Neuravensburger Narrensprung ist in der Region regelmäßig einer der ersten während der Fasnetszeit. Wegen der vom Verein angesprochenen „Unruhen“ steht er auch im Fokus der Polizei. Zur Erinnerung: In diesem Jahr war es rund um das Umzugstreiben zur vier Vorfällen gekommen, von denen die Beamten im Nachgang berichteten. Dreimal handelte es sich dabei um körperliche Auseinandersetzungen. In einem Fall wurde eine Schreckschusspistole sicher gestellt, in einem anderen erlitt ein junger Mann einen Nasenbeinbruch, nachdem ihm ein Unbekannter ins Gesicht geschlagen hatte. Jedes Mal war Alkohol im Spiel.

Bei der Generalversammlung ging es allerdings auch um erfreulichere Themen. So bestätigten die Mitglieder alle elf Mitglieder des Ausschusses durch Wiederwahl. Im vollbesetzten Zunftraum hätten darüber hinaus Vorstand, Schriftführer und Kassier über die diesjährigen Aktivitäten, Veranstaltungen und die finanzielle Bilanz des Vereins berichtet.

Schön für die Zunft: Seit einem Jahr hätten fünf junge Bären das Licht der Welt erblickt und würden den zukünftigen Narrensamen mit anführen. Zudem gab es laut Mitteilung Ehgrungen und ein herzliches „Vergelt´s Gott“ an Uli Strodel und dessen Familie für die jahrelange Deko und Bewirtung im Zunftraum.