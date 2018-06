Daniel Vonmetz ist nicht zu stoppen

(sz) - Als größter teilnehmender Verein ist die Spielgemeinschaft (SG) Neuravensburg/Primisweiler beim zweiten Badminton Jugendbezirksranglistenturnier in Reutlingen vertreten gewesen. 20 Jugendliche der SG nahmen daran teil.

Am ersten Tag spielten die Altersklassen U 13 und U 15, am zweiten Tag waren die Altersklassen U 17 und U 19 an der Reihe. Gespielt wurden jeweils die Disziplinen Einzel und Doppel.

Schon am ersten Tag zeigten sich die jüngeren Spieler in guter Form. Im Einzel der Jungen U 15 war Daniel Vonmetz nicht zu stoppen und siegte im Endspiel knapp gegen seinen Vereinskameraden Peter Dunstheimer. Gemeinsam waren sie in der Doppeldisziplin in ihrer Altersklasse nicht zu bezwingen. Aber auch die Jungs in der Altersklasse U 13 (Jannik Späth und Florian Dunstheimer) holten sich ohne große Schwierigkeiten den Siegerpokal in der Doppeldisziplin. Tolle Leistung zeigte auch Sarah Kronenberger, die im Einzelendspiel in der Altersklasse U 15 knapp ihrer Gegnerin unterlag.

Auch die älteren Spieler waren in Topform. Die Altersklasse U 17 wird derzeit im Bezirk Südwürttemberg von den SG-Spielern Marco Hänsler, Felix Späth und Tobias Brugger dominiert. So spielten sie auch diesmal die ersten drei Plätze unter sich aus. Diese Spielstärke zeigten sie auch in der Doppeldisziplin, die von Felix Späth und Tobias Brugger souverän gewonnen wurde.

Die Mädchen in der Altersklasse U 19 trafen auf stark spielende Gegnerinnen. In einem spannenden und hart umkämpften Finalspiel konnten sich jedoch Sophia Sohler und Nadine Kronenberger knapp durchsetzen und erreichten im Doppel den hervorragenden ersten Platz.

Ergebnisse

Einzel

U 13, Jungen: 2. Florian Dunstheimer, ,3. Jannik Späth . – Mädchen: 3. Alisa Sturm, 10. Laura Kronenberger.

U 15, Jungen: 1. Daniel Vonmetz, 2. Peter Dunstheimer. – Mädchen: 2. Sarah Kronenberger, 8. Laura Schindele.

U 17, Jungen: 1. Marco Hänsler, 2. Felix Späth, 3. Tobias Brugger, 6. Lukas Hutter. – Mädchen: 3. Kathrin Sailer, 4. Eva Hutter, 5. Selina Sohler.

U 19, Jungen: 7. Christoph Brey. – Mädchen: 3. Nadine Kronenberger, 4. Ramonja Hänsler, 6. Sophia Sohler, 7. Miriam Müller.

Doppel

U 13, Mädchen: 3. Alisa Sturm mit Pia Rothenhäusler (SV Waltershofen). - Jungen: 1. Jannik Späth mit Florian Dunsheimer.

U 15, Mädchen: 4. Sarah Kronenberger mit Laura Schindele. – Jungen: 1. Daniel Vonmetz mit Peter Dunsheimer.

U 17, Mädchen: 3. Katrin Sailer mit Eva Hutter, 4. Selina Sohler mit Anika Gröschel (SV Königsbronn). – Jungen: 1. Felix Späth mit Tobias Brugger, 3. Marco Hänsler mit Lukas Hutter.

U 19, Mädchen: 1. Nadine Kronenberger mit Sophia Sohler, 3. Ramona Hänsler mit Miriam Müller. – Jungen: 2. Christoph Brey mit Lukas Helfert (BV Riedlingen).