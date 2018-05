Achbergerin Melanie Elbs erreicht Platz neun

Die Voltigierer der Reitergruppe Neuravensburg vom Reiterhof Strodel in Baindt haben in Ulm-Wiblingen ihr erstes Turnier der Saison absolviert.

Gemeinsam mit Longenführerin Roswitha Ehrle/Lindau und Pferd Quintus starteten dort Anja Traub aus Tettnang, Melanie Elbs und Jenny Woller aus Achberg in Einzel- sowie Doppelprüfungen. Unterstützt wurden sie von der Pferdebetreuerin Inga Harscher aus Hergensweiler und Traubs Doppel-Partnerin Nadine Langer vom VRC Zöbingen.

Die jüngste Leistungssportlerin des Teams, Melanie Elbs, eröffnete mit ihrer Lindauer Longenführerin Roswitha Ehrle die Saison in der Prüfung der Junior-Einzelvoltigierer. Da das Turnier gleichzeitig die erste Sichtung für die Deutschen Jugendmeisterschaften in München und die Deutschen Meisterschaften in Elmshorn war, war auch ein starkes Starterfeld in allen Prüfungen vertreten. Für die erst 14-jährige Elbs war es ihr erster Start in dieser Leistungsklasse. Mit einer souveränen Leistung erreichte sie den neunten Platz.

Auch die Tettnangerin Anja Traub startete im Einzelwettkampf, allerdings bei den Senioren im S-Einzel, also der höchsten Leistungsklasse. Ihre Prüfung bestand aus zwei Teilen. Den ersten, bestehend aus Pflicht und Kür, schloss sie mit dem zweiten Rang ab. Im zweiten Teil, bestehend aus dem Technikprogramm, belegte sie Platz vier, allerdings nur wegen eines Richterfehlers, ohne den sie womöglich vorne gelandet wäre.

Zum Schluss standen noch die Doppelprüfungen an. Es begannen Melanie Elbs und Jenny Woller. Für die beiden jungen Sportlerinnen aus Achberg war es ihr erster Doppelstart überhaupt. Das Doppel in dieser Form existiert erst seit drei Monaten. Abgesehen von einem kleinen Sturz konnten sie ihr Programm gut umsetzen und platzierten sich in dem starken Starterfeld zum Schluss auf Platz sechs.

Für Anja Traub und Nadine Langer ging es kurz darauf auch in den Wettkampfzirkel, wo sie ihre Kür zum Thema Fußball präsentierten. Die beiden Voltigiererinnen hatten ebenfalls einen Sturz zu verzeichnen und platzierten sich deshalb auf Rang fünf vor ihren Teamkolleginnen.