Schwäbische Magazin

Alles, was Du wissen musst, um Dir eine Meinung zu bilden: Menschen, Kultur und Politik aus dem Südwesten ­– kompakt, unterhaltsam und meinungsstark in einem Magazin auf Deinem Smartphone.

Lest die besten Reportagen, Interviews und Hintergrundberichte aus einer Woche Schwäbischer Zeitung, damit Ihr auf dem Laufenden bleibt, was in unserer Region passiert. Dazu gibt‘s verblüffende Kolumnen und bitterböse Satire.

Die Schwäbische Magazin-App gibt es im Apple App Store hier…

Die Schwäbische Magazin-App gibt es im Google Play Store hier…

Qualitätsjournalismus und Unterhaltung ­– im Taschenformat immer dabei. Eigens im Hochformat gestaltet, damit das ungestörte Leseerlebnis auf dem Smartphone so natürlich und angenehm wie möglich ist.

Lernt die Menschen und ihre Schicksale aus der Region kennen und die großen Dinge, die sie leisten. Erfahrt, aus welcher Vergangenheit wir kommen und in welche Zukunft wir gehen. Versteht die Hintergründe aus Politik und Wirtschaft. Das Schwäbische Magazin hält Euch auf dem Laufenden.

Schwäbische Magazin Galerie 3 (Foto: shy / SZ) Schwäbische Magazin Galerie 3 (Foto: shy / sz) 1 von 1

Die Ausgaben des Schwäbische Magazins erscheinen immer mittwochs gegen 18 Uhr. Mit einem Abo erhältst Du zwei Ausgaben gratis, um das Magazin probe zu lesen. Danach kostet das Abo 6,99 Euro im Monat und ist jederzeit monatlich kündbar.

Viel Vergnügen beim Lesen.