Zum Tod von Helmut Wurst

Bis zu seiner Verabschiedung im Dezember 1994 stand Helmut Wurst 28 Jahre an der Spitze der Gemeinde. Am vergangenen Mittwoch ist der langjährige Bürgermeister von Wört im Alter von 80 Jahren gestorben.

Der Verstorbene wird in der Gemeindegeschichte als jener Bürgermeister in Erinnerung bleiben, dem es gelang, in der Phase der Kommunalreform Wörts Selbstständigkeit zu bewahren und den Ort zu einer starken Gemeinde weiterzuentwickeln. Mit der Erschließung eines Industriegebiets ist Wört während Wursts Amtszeit zu einer finanzstarken Kommune mit einem Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen geworden. Dazu beigetragen hat sowohl die Ansiedlung eines großen Industriebetriebs als auch der Konrad-Biesalski-Schule.

Darüber hinaus fallen in die Amtszeit von Wurst die Dorfsanierung, ein neuer Bauhof, ein Freizeitgelände, Schulhausbauten und die Flurbereinigung. Bei der Verabschiedung von Helmut Wurst in den Ruhestand Ende 1994 attestierte der damalige Landrat des Ostalbkreises, Diethelm Winter, dem scheidenden Gemeindeoberhaupt eine großartige Bilanz seines Wirkens. Alfred Geisel (SPD), zu jener Zeit Landtagsvizepräsident, beschrieb Wurst als zähen und hartnäckigen Bürgermeister, der im „Schutz schwäbsicher Schlitzohrigkeit“ viel für seine Gemeinde habe tun können. Dazu zählt auch das Engagement des Verstorbenen für und in der Feuerwehr. Lange Jahre gehörte er der Wörter Feuerwehr als aktives Mitglied an. Für diesen vorbildlichen Einsatz wurde er mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet.

Die Trauerfeier für Helmut Wurst – Requiem mit anschließender Beerdigung – ist am Mittwoch ab 14 Uhr in Wört.