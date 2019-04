Zu viele Busse und Autos im Lilienweg

Eltern haben am Mittwoch die Bürgerfragestunde im Wörter Gemeinderat dazu genutzt, um auf die aus ihrer Sicht ungute Verkehrssituation im Lilienweg aufmerksam zu machen. Hier seien deutlich zu viele Autos und Busse unterwegs, wurde moniert. Und das meistens auch noch zu schnell, obwohl die Straße eigentlich verkehrsberuhigt ist und es dort keinen Gehweg gibt. Im Begegnungsverkehr käme es deshalb oft zu brenzligen Situationen. Für Kinder sei der Lilienweg gefährlich, wurde gemahnt.

Bürgermeister Thomas Saur wunderte sich am Mittwoch über das außergewöhnlich große öffentliche Interesse an der Gemeinderatssitzung. Auf seine Frage, wo denn den Bürgern der Schuh drückt, ging es direkt in medias res. „In der Lilienstraße gibt es pro Tag 16 Busbewegungen in Richtung des Stromboli-Kindergartens und zurück. In dieser Straße leben derzeit 14 Kleinkinder. Wir haben einfach Angst um sie“, erklärte ein Anwohner.

Eine andere Bürgerin fragte nach einem grundsätzlichen Verkehrskonzept für diese Straße. Denn: Die Probleme seien nicht neu. Man habe das Thema schon einmal bei der Verwaltung vorgebracht, sei da aber vertröstet worden. Bürgermeister Saur soll in diesem Gespräch angeblich sogar gesagt haben, dass mit keiner Verkehrszunahme im Lilienweg zu rechnen sei. Nun sehe de Realität aber ganz anders aus

Muss erst was passieren?

Bürgermeister Thomas Saur widersprach dieser Darstellung. Eine solche Äußerung von ihm habe es nie gegeben. Er betonte seinerseits, dass die Eltern ihren Kindern Achtsamkeit im Straßenverkehr beibringen müssten. Der Lilienweg sei ein „ganz normaler Verkehrsweg“, der im Übrigen auch von den Anwohnern mit Fahrzeugen genutzt würde. Gleichwohl räumte Saur ein, dass „eine einvernehmliche Lösung für beide Seiten“, sprich für Bus- und Autofahrer sowie Anwohner, gefunden werden müsse.

Mit dieser Replik gaben sich die aufgebrachten Anwohner allerdings nicht zufrieden. „Muss erst etwas passieren, ehe die Gemeinde reagiert und Geld in die Hand nimmt“, wurde eingeworfen.

Aus den Reihen des Gemeinderats wurde Verständnis für die besorgten Eltern geszeigt. Auf die Frage hin, ob man den Verkehr nicht zum Beispiel am Egelweiher vorbei als Einbahnstraße führen könnte, erklärte Saur, dass die Gemeinde dasnicht selbstständig entscheiden könne. Dafür brauche es eine öffentliche Verkehrsschau. Und genau die will Saur jetzt auch beantragen. Anwohner könnten an diesem Termin teilnehmen.

Des Weiteren will Saur Gespräche mit den Busunternehmen führen und deren Fahrer auf die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit in diesem Bereich hinweisen.

Auch über zusätzliche Stellplätze beim Kindergartens wurde diskutiert. Wie Saur informierte sollen hier tatsächlich noch zwei zusätzliche Parkplätze kommen. Außerdem sollen die Mitarbeiter des Kindergartens aufgefordert werden, ihre eigenen Fahrzeuge künftig am Dorfplatz abzustellen. Das schaffe zusätzlichen Raum, der im Begegnungsverkehr gebraucht würde.

Ein Pflanzkübel als Hindernis

Ein weiterer Kritikpunkt war noch ein Pflanzkübel, der in diesem Bereich mitten auf der Straße steht und eigentlich dafür gedacht ist, den Verkehr zu beruhigen. Dieser stelle letztlich nichts weiter als eine Gefahr dar, wurde gemahnt. Und: Es sei „vorprogrammiert“, dass es an dieser Stelle irgendwann einmal kracht. Der Kübel soll nun wohl um ein paar Meter versetzt werden.