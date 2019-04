„Zu gefährlich“: Eltern kritisieren Brückengeländer

Der neue Biber-Rundweg, konkret das neue Brückengeländer am Rundweg, hat am Mittwoch im Wörter Gemeinderat für angeregte Diskussionen gesorgt.

Wie in der Sitzung informiert wurde, hätten sich besorgte Bürger unter anderem an die Gemeinderäte Martin Wastensteiner und Benjamin Raab sowie Bürgermeister Thomas Saur gewendet und sich über die „bauchige Form“ des neuen Brückengeländers beklagt. Dies sei eine potentielle Gefahrenquelle. Durch diese Form wäre der untere Handlauf außerhalb der Trittfläche des Stegs. Wenn Kinder an das Gelände herantreten, um ins Wasser zu schauen, könnten sie den Halt verlieren und in den Weiher fallen, befürchten einige Eltern.

Bürgermeister Thomas Saur betonte, dass das gewählte Geländer der DIN-Norm entspreche und in der Form auch bereits abgenommen sei. Die Geländerform habe man „explizit so gewählt“, um Engstellen beim Begegnungsverkehr von Rollstuhlfahrern oder Kinderwagen zu vermeiden. Weiter betonte Saur, dass Eltern auch eine gewisse Aufsichtspflicht hätten. In der sich daran anschließenden regen Diskussion wurde aus Reihen des Gemeinderats argumentiert, dass es in Deutschland sehr viele Stege gäbe, die überhaupt kein Geländer hätten. Und das sich Kinder mitunter auch gerne auf Brückengeländer setzen würden. Egal, ob sie nun bauchig sind oder nicht. Eine hundertprozentige Sicherheit könne niemand gewährleisten. Eine Auffassung, die von nahezu allen Wörter Räten geteilt wurde.

Sollte eine technische Lösung des Problems möglich sein, würde man diese trotzdem „selbstverständlich“ prüfen, versprach Saur.

Ansonsten seien die Arbeiten zum Biber-Rundweg in Zeitplan und kurz vor der Vollendung. So würde in den kommenden Tagen der Feinbelag auf dem bis jetzt nur geschotterten Weg aufgebracht und die bereits gelieferte Möblierung vom Bauhof aufgestellt und montiert werden können.

Die für den Übergang vom Steg zur Straße und Gehweg nötigen Roste und Holzdielen seien ebenso wie die Beschilderung in Arbeit und werden voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Wochen geliefert.