Zeitungstreff: Praktikum im Berufsausbildungswerk

Ein Praktikum im Berufsausbildungswerk Aalen. Die Schüler der Klasse B 1 der Konrad-Biesalski-Schule Wört haben sich für den „Zeitungstreff 2019“ mit diesem Weg zum Beruf beschäftigt.

Zwölf Schüler der Konrad-Biesalski-Schule haben ein Praktikum im Berufsausbildungswerk Aalen (BAW) gemacht. Das BAW ist eine Einrichtung für Berufsvorbereitung, Ausbildung und Weiterbildung. Man kann in den Bereichen Floristik, Farbe, Holz, Metall, Küche, Pflege, Bau und Lager eine Ausbildung machen. F. Knittel (BAW) führte die Schüler ein. Das Praktikum ging vom 3. bis zum 14. Dezember. In dem Praktikum ging es darum, Berufe kennenzulernen. Jeder Schüler durfte sich drei Bereiche aussuchen. Zusätzlich fand noch Mathe- und Deutschunterricht statt. An den letzten beiden Tagen stand ein Test an. Die Erfahrungen waren für die Schüler sehr hilfreich.