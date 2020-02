Zeitungstreff: Kreative Köpfe

Das Klassenfoto der Berufsschulstufe 4 der Konrad-Biesalski-Schule in Wört ist zwar kreativ geworden, allerdings konnten nicht alle Mitschüler mitarbeiten. Einige der Mitschüler waren krank, und so fehlen auf dem Foto vier kreative Köpfe. Die Schüler der Konrad-Biesalski-Schule die Buchstaben aus den alten Zeitungen des „Zeitungstreffs“ der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit Kleister geformt. Das war ein riesiger Spaß für alle Beteiligten. „Wir hoffen, wir können unsere Buchstaben in der Zeitung allen Lesern zeigen“ schreibt Lehrerin Sophie Pflanz im Begleittext. Hiermit erledigt.Foto: Berufsschulstufe 4 Konrad-Biesalski-Schule Wört