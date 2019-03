Zeitungstreff: Inklusiver Unterricht

Über die Vorbereitungen zum nationalen Gedenktag der Opfer des Nationalsozialsmus berichtet Hannes Scholz aus der Klasse B 1 der Wörter Konrad-Biesalski-Schule. Sieben Schülerinnen und Schüler der Schule haben an den Vorbereitungen zum nationalen Gedenktag in Ellwangen teilgenommen, für Hannes Scholz ist das gelebte Inklusion. Zunächst trafen sich die Wörter Schüler mit Neuntklässlern der Ellwanger Schulen. Eingeladen hatte das Peutinger-Gymnaisum. In verschieden Workshops haben sich die Schüler beispielsweise mit dem Hessentaler Todesmarsch beschäftigt. Gemeinsam gestalteten sie ein Rollenspiel, dass sie dann Ende Januar beim nationalen Gedenktag vorstellten.