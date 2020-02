Zeitungstreff: Grillanzünder aus Zeitungen

Seit Dienstagnachmittag 13.30 Uhr ist offiziell, was wir am Montag bereits exklusiv berichteten: Die US-amerikanische Burgerkette „Five Guys“ zieht in die Sedelhöfe. Der deutsche Ableger des Gourmetburger-Filialisten postete im Internet einen Burger neben Pommes im Pappbecher vor der gezeichneten Skyline Ulms. „Liebe Ulmer, wir freuen uns darauf“, steht darunter geschrieben.

Und ganz offensichtlich freuen sich auch die Ulmer: 160 Kommentare wurden auf dem Facebook-Post unserer Zeitung hinterlassen.