Wörter Narren sagen Faschingsumzug ab

Der für Sonntag, 27. Februar, geplante Faschingsumzug in Wört ist abgesagt. Das hat das Organisationskomitee des Umzugs am Samstag mitgeteilt.

Auf der Homepage der Wörter Rotachnarren heißt es zur Begründung: „Wie immer steht bei den Faschingsveranstaltungen in Wört die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer und Besucher an oberster Stelle. Da dies trotz kreativer Alternativkonzepte nicht absolut gewährleistet werden kann, war die Absage des Faschingsumzugs die logische Konsequenz.“

Die Mitteilung schließt mit der Hoffnung, dass 2023 wieder ein Umzug möglich sein könne. Der Wörter Umzug, der traditionell am Sonntag vor Fastnachtsdienstag stattfindet, gilt neben dem Umzug in Neuler als einer der größten und stimmungsvollsten in der Region.