Wörter Frauenchor „Viertel vor acht“ will Jubiläum nachfeiern

Der Wörter Frauenchor „Viertel vor acht“ hat im Jahr des 30-jährigen Bestehens des Vereins bei seiner Hauptversammlung zahlreiche langjährige Mitglieder geehrt. Das Vereinsjubiläum, das eigentlich für das laufende Jahr geplant war, soll nun im kommenden Jahr stattfinden.

Die Vorsitzende Andrea May berichtete, dass im Jahr 2019 noch alles seinen gewohnten Lauf nahm. Die wöchentlichen Chorproben waren gut besucht, Geburtstagsständchen wurden gesungen und bei der Einweihung des Weiherrundweges in Wört war „Viertel vor acht“, mit einer mobilen Sektbar und mit einem singenden Wanderweg dabei. Auch ein Ausflug nach Esslingen konnte noch stattfinden.

Der Höhepunkt im Chorjahr 2019 war das Weihnachtskonzert mit Krippenspiel in der vollbesetzten Nikolauskirche in Wört. Auch beim Faschingsumzug 2020 in Wört konnte der Frauenchor noch die vielen Gäste von nah und fern bewirten.

Aber dann sei Corona mit dem Lockdown gekommen. Alle Aktivitäten und Planungen zum 30-jährigen Jubiläum seien verschoben und auf Eis gelegt worden.

Bürgermeister Thomas Saur übernahm die Entlastung der Vorstandschaft. Bei den Wahlen wurden Christa Ziegelbauer als stellvertretende Vorsitzende, Monika Jungwirth im Amt der Schatzmeisterin und Monika Weidenbacher als Kassenprüferin einstimmig gewählt und in ihren Ämtern bestätigt.

Bürgermeister Saur betonte in seiner Ansprache, dass eine „komische Zeit“ hinter allen liege und dass man das Ende der Einschränkungen herbeisehne. Corona habe viel Negatives, aber auch Gutes hervorgebracht. Er betonte, dass der Verein gut dastehe und ein gutes Miteinander vorherrsche. Er lobte auch, dass mitunter neue Medien eingesetzt wurden, um den Kontakt zu halten. Es bleibe die Hoffnung, dass man das 30 -jährige Jubiläum im Jahr 2022 feiern könne.

Chorleiterin Birgit Lingel fragte in ihrem Bericht: „Wisst ihr noch, wie es vor Corona war?“ Jeder Tag war verplant und man hatte kaum Zeit. Und dann hatte man plötzlich viel Zeit, Zeit für Familie, für Lesen oder Radfahren. Und man war auch mit wenig zufrieden. Und trotzdem sehne man sich zurück an die Zeit vor Corona: Singen mit Leidenschaft und ohne Abstand sowie ohne Masken.

Birgit Lingel zählte die Vor- und Nachteile einer Chorprobe mit viel Abstand auf und sang: „Coronazeit ist noch nicht ’rum, dennoch bleiben wir nicht stumm. Chorprobe wird gemacht, dienstags, viertel vor acht.“

Die geehrten Vereinsmitglieder

Geehrt wurden aus dem Jahr 2020 für zehn Jahre singend: Veronika Scherrle, für zehn Jahre fördernd und singend Maria Lausenmeyer, für zehn Jahre fördernd: Stefanie Humpf und Barbara Hüttner.

Aus dem Jahr 2021 wurden für zehn Jahre fördernde Mitgliedschaft geehrt: Angelika Hauber, Jutta Kaunert, Sabrina Häbich, Michael Häbich, Jürgen Laengrich

Für das Jahr 2020 wurden für 20 Jahre geehrt: singend und fördernd: Brigitte Vester, fördernd Sonja Kohnle.

Aus dem Jahr 2021: 20 Jahre singend und fördernd Julia Zech, 20 Jahre fördernd: Margit Fuchs und Bürgermeister Thomas Saur.

Aus dem Jahr 2021 wurden für 30 Jahre singend geehrt: Marianne Häbich, Paula Höll, Hilde Wörle, Marianne Wagner und Anna Salzer. 30 Jahre singend und fördernd: Judith Deis, Claudia Lang, Renate Lutz, Katharina Seydaack, Petra König, Christina Ehrmann. 30 Jahre fördernd: Inge Engelhardt, Gisela Humpf, Maria Stern, Anneliese Lingel, Gabriele Lindenmeier, Martin Köder, Josef Wörle

30 Jahre Chorleitung: Heidelore Wiest.

Anlässlich des 30-jährigen Chorjubiläums wurden für über zehn Jahre im Ehrenamt Maria Ilg, für über 20 Jahre im Ehrenamt Monika Jungwirth und für über 25 Jahre im Ehrenamt Andrea May geehrt.

Andrea May bedankte sich bei den treuen Vereinsmitgliedern. Sie seien feste Säulen in der Gemeinschaft, auf die sich der Chor stütze und auf die man bauen könne.