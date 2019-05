Windstoß kann Nothing’s Bleak nicht bremsen

Der Ostalbkreis ist um eine Band reicher: Nothing’s Bleak aus Wört werden künftig die Bühnen rund um ihre Heimatgemeinde unsicher machen. Ihr erstes Konzert haben sie unplugged im Außenbereich des Wörter Café Pepe gegeben. Und da war ordentlich was los.

Nothing’s Bleak – das sind Leopold „Leo“ Behr und Andreas Uhl an der Gitarre, Konstantin Schiele am Schlagzeug, Bastian Uhl am Bass und Erik Salzer am Mikrofon. Die fünf Jungs im Alter von 16 bis 19 Jahren machen Musik, seit sie auf der Welt sind, lacht Erik Salzer. Angefangen haben sie alle schon früh – spätestens in der Grundschule hatte jeder von ihnen eine Blockflöte oder ein Akkordeon in der Hand und legte den Grundstein für den musikalischen Werdegang.

Konstantin, Bastian, Andreas und Erik hatten bereits vor einiger Zeit Auftritte auf Seniorennachmittagen und auf dem Fasching. „Uns war schnell klar, dass wir den Spaß am Spielen nicht verkommen lassen wollen“, erzählt Erik. Zu ihrem Glück fehlte den Vieren allerdings ein zweiter Gitarrist. Kurzerhand wurde Leopold Behr in die WhatsApp-Gruppe der Musiker hinzugefügt. Und zu allem Überfluss ist der nicht nur ein Virtuose an der Gitarre, sondern unterstützt Sänger Erik mit seiner Stimme. Dass sich die fünf Musiker zusammengefunden haben, ist erst zwei Monate her. Zweimal die Woche wurde seither geprobt – und die Anfangsbuchstaben der Vornamen geschickt zum zweiten Wort des Bandnamens gemacht. Trotz ihres doch recht kurzen Bestehens strotzt die Band nur so vor Selbstbewusstsein und wagte sich mutig an ihren ersten Auftritt. „Wir sind halt einfach eine richtig coole Rockband!“

Neben Rock bedienten Nothings’s Bleak an dem Nachmittag im Café Pepe auch viele andere Genres. Auf den Rock-Song „Knocking on Heaven’s Door“ von Guns’N’Roses folgte nämlich „Ham Kummst“ von Seiler und Speer, in perfekt imitiertem bayrischem Dialekt. Danach gab’s bekannte Hits von Avicii als Akustikversionen und „Wake Me Up When September Ends“ von Green Day. Als Leo Behr das Mikro übernahm und zu dem Indie-Song ansetzte, machte ihm das wechselhafte Wetter einen Strich durch die Rechnung: Ein Windstoß wehte ihm die Noten vom Notenständer. Aber die Musiker wären keine richtig coole Rockband, wenn sie nicht auch eine ordentliche Portion Improvisationstalent übrigt hätten. Und so überspielten sie das kleine Malheur wortwörtlich. Bis die Noten wieder am Platz und dieses Mal mit Wäscheklammern fixiert waren, gab es filigranes Gitarren-Gezupfe – das ging nochmal gut.

Sowohl Band als auch Publikum ließen sich von ein paar Windstößen und Regentropfen nicht die Laune verderben, sondern genossen die vielen sonnigen Momente. Auf alten Fässern und Barhockern sitzend kredenzten Nothing’s Bleak nach einer kurzen Pause weitere Coversongs wie „21 Guns“ von Green Day, „Nothing Else Matters“ von Metallica und „Breakfast At Tiffany’s“ von Deep Blue Something. Und letzten gab es neben „Knocking On Heaven’s Door“ auch als vehement eingeforderte Zugabe. Dann war aber wirklich Schluss – denn nach weit über einer Stunde Rocken im Cafe beendete ein aufkommender Regenschauer das Open-Air-Konzert. Für musikalischen Nachschub sorgen Nothing’s Bleak am 20. Juli auf der Biber-Lehrpfad-Einweihung in Wört. Anstelle von Pop, Indie und Rock gibt es da aber voraussichtlich Hardrock mit Metal-Einflüssen auf die Ohren.