Wellnessprogramm für Mädchen

Der gemischte Chor der Concordia Wört hat sich am Ferienprogramm der Gemeinde mit einem Wellnessnachmittag für Mädchen beteiligt. Zehn Mädchen machten bei der Aktion, die im Bürgersaal des Rathauses stattfand, begeistert mit. Dabei konnte – je nach Lust und Laune – Schmuck hergestellt, eine Hand- oder Rückenmassage genossen oder tolle Frisuren ausprobiert werden. In der Kleiderecke wurde außerdem kräftig mit Tüchern, Schals, Hüten, Brillen und Taschen experimentiert und gemodelt. Ein Fotoshooting durfte danach natürlich nicht fehlen. Zur Stärkung wurden die Mädchen mit leckeren Obstspießen und Eis überrascht. Am Ende des Tages stand fest, dass es ein rundum gelungener Nachmittag für die Mädels war.