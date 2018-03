Weiher-Rundweg kann kommen

Tolle Nachrichten für die Gemeinde Wört: Der geplante Bau um den Dorfmühlweiherweg kann kommen. Für die Maßnahme gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 162 000 Euro. Das hat das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Donnerstag bekanntgegeben.

Die Planung der Maßnahme, die eine knappe halbe Millionen Euro kosten wird, hatte die Gemeinde Wört und den Gemeinderat über Jahre beschäftigt. Das ambitionierte Vorhaben musste dann aber – in Ermangelung an Zuschüssen – auf Eis gelegt werden. Bis zum Dezember 2017.

Da unternahm der Gemeinderat einen neuen Anlauf. Eine Baugenehmigung für den Weiherrundweg wurde auf den Weg gebracht und gleichzeitig ein neuer Förderantrag auf Mittel aus dem Programm Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) gestellt. Und genau dieser Antrag ist jetzt in weiten Teilen vom Land genehmigt worden.

Dementsprechend groß war im Donnerstag die Freude im Wörter Rathaus. „Das sind für uns super Nachrichten“, erklärte Bürgermeister Thomas Saur auf Nachfrage unserer Zeitung. Saur geht davon aus, dass der Gemeinderat schon in seiner nächsten Sitzung das Thema auf die Tagesordnung heben wird. „Wir werden jetzt sehr schnell alle nötigen Schritte einleiten, um das Projekt voranzutreiben“, so Saur. Er weist in diesem Zuge darauf hin, dass die im Dezember beantragte Baugenehmigung für den Wegbau seit zwei Wochen ebenfalls vorliege, weshalb es jetzt nichts mehr gebe, was dieses Projekt noch ausbremsen könne.

Saur geht davon aus, dass die Arbeiten an dem Rundweg noch in diesem Jahr starten können. „Von Sommer bis Herbst wird am Dorfmühlweiher vermutlich sehr viel passieren.“ Laufe alles glatt, könne der Weg dann eventuell schon im nächsten Jahr komplett fertig gestellt sein.