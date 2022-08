Was mich glücklich macht, unter dieses Motto stand der Liederabend des „Viertel vor acht“, Frauenchor Wört am Sonntagabend in der sehr gut besuchten St.Nikolauskirche. Mit den hervorragend ausgewählten Liedern, Gedichten und Gedanken konnten die Besucherinnen und Besucher den Liederabend genießen und den Betrachtungen über das Glück folgen.

Nach der Begrüßung durch die erste Vorsitzende Andrea May sangen die in kräftige Sommerfarben gekleidete Sängerinnen unter der Leitung von Birgit Lingel den fröhlichen Kanon „Heute kam ein Sommerbote“ (Hans Jürgen Bareiss/Uli Führe). Einfühlsam begleitet wurde der Chor von Christine Kutter (E-Piano) und Sarah Lingel (Blockflöte).

Das Gedicht „Roter Mohn“ von Otto Bierbaum wurde von Renate Schuller vorgetragen, danach erklang das Lied „Papierflieger “ (Rainer Butz) aus dem Film“ Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Andrea May trug ihre Gedanken „Im Gras“ dem andächtig lauschenden Publikum vor. Nach dem von Maria Ottmüller rezitierten Gedicht „Sommerfrische“ von Joachim Ringelnatz fragten die Sängerinnen musikalisch mit einem traditionellen Lied (Kurt Kremser/Carl-Bertil Agnesting) aus Finnland: „Wer kann segeln, wer kann rudern?“

Christa Ziegelbauer las die Reisegedanken aus der Feder von Andrea May. Diese führten gedanklich in die Ferne und zu „Banaha Sisi, sisi Dolada“, einem Kanon aus dem Kongo. Dem folgte ein Shalom-Quodlibet, (nach einer Idee von Klaus Brecht), bestehend aus: Eyja ja (traditionelles Lied aus Palästina), Ah ya Zein (aus Ägypten) und dem bekannten Shalom Chaverim aus Israel.

Ein kurzer Szenenwechsel führte in ein Straßencafé, in dem Maria Lausenmeyer bei einer Tasse Kaffee und einem Apfelstrudel über die Facetten ihres Glückes nachdachte. Unter anderem erwähnte sie bei ihren Beobachtungen auf dem Markt auch einen Mann mit Hut in außergewöhnlicher Form. Dies nahm der Chor zum Anlass für das Lied „Mein Hut, der hat drei Ecken“, eigens von Johannes Fiedler für den Frauenchor arrangierten vierteiligen Satz.

Andrea May folgte mit ihrer Betrachtung: „Was mich glücklich macht“. Ein Text, an dem man unwillkürlich an die eigene Vorstellung vom Glück erinnert wurde.

Mit dem wunderschön intonierten Psalm 121(Thomas Riegler) und dem Lied: „Sei du uns zugewandt“ (Johannes P. Müller / Dietmar Fischenich), schlug der Frauenchor besinnliche Töne an. Das Zwiegespräch zweier Damen (Gertrud Göhring als Klara und Sigrid Chrestin als Ute) auf einer Bank und ihre Betrachtung über den Mond und was sie so glücklich macht führte direkt zum nächsten Vortrag.

Im feinsten Chorklang ertönte „Der Mond ist aufgegangen“ (Matthias Claudius/ Matthias Brettschneider). Mit dem Gedicht von Theodor Storm „Mondlicht“ vorgetragen von Anna Salzer, dem Segenslied „Sei behütet Tag und Nacht“ (Horst Christill/Klaus K. Weigele/ Eugen Eckert) und den Dankesworten von Andrea May endete der Liederabend.

Die Gäste erbaten sich durch langanhaltenden tosenden Applaus noch eine Zugabe. Im Anschluss ließen die glücklich gestimmten Gäste, samt Sängerinnen den Abend bei einem Umtrunk vor der Kirche ausklingen.